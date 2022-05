Poker live – A Sanremo trionfa anche Fabrizio Ascari. Il ‘Biccio’ nazionale è tornato ai tavoli e l’ha fatto alla grandissima vincendo l’IPO Master dei record.

Poker live, IPO Sanremo: 478 entries nel €1.100 Master

Numeri da urlo, a Sanremo, anche per l’IPO Master da 1.100 euro di buy in. In tutto sono state, infatti, ben 478 le entries per un montepremi totale, davvero niente male, da oltre 400.000 euro.

L’IPO Master lo vince Ascari dopo un deal a 4

Alla fine il torneo l’ha vinto il redivivo Fabrizio ‘Biccio’ Ascari (Foto Copertina), che è tornato a battere cassa dopo circa 12 anni dall’ultimo piazzamento a premio ufficiale.

Biccio ha avuto la meglio, per quasi 60.000 euro di bottino, dopo aver siglato un deal a 4, basato sul chipcount (ICM), con Umberto Sorrentino, runner up per 51.343 euro, Salvatore Saracino, terzo per 49.831 euro, e Adjedj Israel, quarto classificato per 42.289 euro.

Questo, nel dettaglio, l’ordine d’arrivo del Final Table del €1.100 IPO Master:

1. Fabrizio Ascari – €59.367*

2. Umberto Sorrentino – €51.343*

3. Salvatore Saracino – €49.831*

4. Adjedj Israel – €42.289*

5. Geci Endrit €21.000

6. Pierre Claude Haberer – €16.000

7. Anthony Gardenere – €11.700

8. Nadir Mehdi Maroufib – €8.200

*Deal

Poker live: il Main Event è andato a Carlo Andreini

Vi ricordiamo che il torneo più importante dell’Italian Poker Open di Sanremo, il Main Event da ben 3.762 entries, aveva registrato invece il successo di Carlo Andreini, per 320.000 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche Federico Fecchio (€190.000), Michele Tocci (€130.000), Alessandro Scermino (€93.000), Saied Lege (€75.500), Vasyl Palandiuk (€55.000), Giovanni Agliozzi (€38.000) ed Ali Rachedi (€20.595).