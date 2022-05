Poker live – Paul Phua, dopo una serie infinita di piazzamenti, ha finalmente vinto un evento delle Triton Series. Successo anche per Michael Addamo.

Poker live, Triton Series: rotta la maledizione, Paul Phua si prende l’Evento #2 di Madrid

Dopo anni di tentativi con una serie di piazzamenti a premio, diversi sul podio, il buon Paul Phua è finalmente riuscito a vincere un evento delle Triton Poker Series.

Stavolta il pro malese, impegnato nell’Evento #2 di Madrid (Casino Gran Vía), non si è fermato davanti a niente e nessuno ed è così riuscito a portare a casa titolo, trofeo e ben 740.400 euro di bottino.

L’ultimo ad arrendersi, al grintosissimo Phua, è stato la leggenda del texas hold’em statunitense e mondiale Erik Seidel, che si è comunque messo in tasca più di 510.000 euro. Poco prima era finito fuori l’altro americano Isaac Haxton, terzo per 340.300 euro, mentre aveva alzato bandiera bianca proprio sul più bello il thailandese Kannapong Thanarattrakui, quarto per 266.500 euro.

Questo il pay out ufficiale del torneo (€30.000 No Limit Hold’em – 7 Handed):

1. Paul Phua, Malaysia – €740.400

2. Erik Seidel, USA – €514.800

3. Isaac Haxton, USA – €340.300

4. Kannapong Thanarattrakui, Thailand – €266.500

5. Ben Heath, UK – €214.800

6. Daniel Dvoress, Canada – €167.400

7. Mike Watson, Canada – €132.500

8. Phil Ivey, USA – €103.200

9. Patrik Antonius, Finland – €78.100

10. Danny Tang, Hong Kong – €60.000

11. Kevin Paque, Netherlands – €60.000

12. Michael Soyza, Malaysia – €56.000

13. Fedor Holz, Germany – €56.000

Trionfa anche Michael Addamo, suo il primo evento delle Triton Series

E qualche ora prima, sempre nelle Triton Poker Series di Madrid, era arrivato anche il successo di Michael Addamo.

L’australiano, che si era presentato da chipleader al Final Table dell’Evento #1, si è confermato in gran spolvero e ha così incassato i 478.000 euro del primo posto. In questo caso il ruolo di runner up è toccato al malese Michael Soyza, andato a premio per 332.000 euro. Ha chiuso terzo invece, per quasi 220.000 euro, il sudcoreano Tommy Kim.

Da segnalare il quinto posto, e quindi l’ennesimo ITM, di Phua (€138.500). Ecco, nel dettaglio, tutti i premiati del €20.000 No Limit Hold’em – 8 Handed:

1. Michael Addamo, Australia – €478.000

2. Michael Soyza, Malaysia – €332.000

3. Tommy Kim, South Korea – €219.500

4. Heung Wayne, Hong Kong – €172.000

5. Paul Phua, Malaysia – €138.500

6. Rob Yong, UK – €108.000

7. Danny Tang, Hong Kong – €85.600

8. Fernando Garcia, Spain – €66.600

9. Morten Klein, Norway – €50.400

10. Andriy Lyubovetskiy, Ukraine – €38.700

11. Cristobal Hidalgo, Spain – €38.700

12. Jeremy Ausmus, USA – €36.000

13. Ni Liangce, China – €36.000