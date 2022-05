Triton Poker Series Madrid – Altro trionfo per uno scatenato Michael Addamo. Il fuoriclasse australiano ha piazzato il double vincendo anche l’Evento #7, il No Limit Hold’em 8-Handed da 75.000 euro di buy in.

Triton Poker Series Madrid, 18 Maggio 2022: bis per Addamo, bene Chidwick

A nemmeno una settimana dal suo successo nell’Evento #1, il No Limit Hold’em 8 Handed da 20.000 euro di buy in, uno straordinario Michael Addamo si è concesso il clamoroso bis nell’Evento #7, il No Limit Hold’em, sempre 8 Handed, da 75.000 euro di buy in e da ben 4.725.000 euro in prize pool (63 entries totali).

Stavolta il 27enne di Melbourne ha avuto la meglio dopo aver siglato un deal, molto soddisfacente, con il comunque super Stephen Chidwick. I 2 hanno deciso di accordarsi in base alle chips con l’inglese che ha incassato quasi 1,3 milioni di euro e con l’australiano che, grazie anche alla vittoria finale, si è portato a casa 1.152.086 euro.

Terzo senza accordo Davies, in the money anche Tony G

Addamo e Chidwick hanno dealato una volta finito fuori dai giochi il terzo incomodo Seth Davies, andato a premio per 661.500 euro. Poco prima era stato bustato Daniel Dvoress, quarto per 500.500 euro, mentre ha chiuso settimo, per 241.000 euro, il mitico Antanas Guoga, meglio noto come ‘Tony G’.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale dell’Evento #7 (€75.000 NLH 8-Handed) delle Triton Poker Series di Madrid:

1. Michael Addamo, Australia – €1.152.086*

2. Stephen Chidwick, UK – €1.291.414*

3. Seth Davies, USA – €661.500

4. Daniel Dvoress, Canada – €500.500

5. Laszlo Bujtas, Hungary – €387.500

6. Jason Koon, USA – €302.000

7. Tony G, Lithuania – €241.000

8. Ben Heath, UK – €189.000

* Dopo Heads-Up Deal

