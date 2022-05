Triton Poker Series Madrid – Archiviato, con 44 left, il Day1 del Main Event da 100.000 euro di buy in. Al momento comanda Kevin Paque, seguito a ruota da Mikita Badziakouski. Tra i migliori anche Patrik Antonius, Michael Addamo ed il mitico Phil Ivey.

Ci siamo… è startato finalmente il Main Event, da ben 100.000 euro di buy in, delle Triton Series di Madrid. In tutto sono stati pagati 72 ticket d’ingresso, con 18 re-entries, per un totale provvisorio di 7,2 milioni di euro (le registrazioni al torneo si chiuderanno alla fine del secondo livello di gioco del Day2).

Al termine di uno spettacolare Day1 soltanto in 44 si sono guadagnati il pass per il Day2, con in testa al gruppo l’olandese Kevin Paque. Il già 5° classificato nell’Evento #6, il No Limit Hold’em 7-Handed da 50.000 euro di buy in, si è confermato in gran spolvero chiudendo con uno stack da quasi 1,5 milioni di chips.

Nei Top Ten anche Badziakouski, Antonius, Addamo e Ivey

Ed a proposito dell’Evento #6, è andato alla grandissima pure il vincitore di quel torneo: Mikita Badziakouski. Il bielorusso ha chiuso, infatti, secondo nel Day1 del Main Event con 880.000 chips.

Alle sue spalle si sono fatti strada Patrik Antonius con 769.000, Michael Addamo con 696.000 ed il sempre immenso Phil Ivey, nono con 598.000 chips. Questi, nel dettaglio, i Top Ten di giornata:

1. Kevin Paque – 1.460.000

2. Mikita Badziakouski – 880.000

3. Orpen Kisacikoglu – 833.000

4. Aleksejs Ponakovs – 816.000

5. Patrik Antonius – 769.000

6. Michael Addamo – 696.000

7. Elton Tsang – 684.000

8. Ferdinand Putra – 639.000

9. Phil Ivey – 598.000

10. Phachara Wongwichit – 555.000

Triton Poker Series Madrid: Webster Lim vince l’Evento #8

Intanto si è consluso, con il trionfo di Webster Lim, lo Short Deck Ante-Only da 50.000 euro di buy in e da 2.850.000 euro in prize pool (57 entries).

Il malese ha superato allo sprint il player di Hong Kong Bjorn Li, runner up per 618.500 euro, e si è così portato a casa gli 855.000 euro del bottino. Sul podio è salito pure il poker pro del sudest della Cina Winfred Yu, terzo per 399.000 euro, mentre si è fermato un gradino più sotto l’altro giocatore di Hong Kong Elton Tsang, quarto per 302.000 euro.

Ecco il pay out ufficiale del torneo:

1. Webster Lim, Malysia – €855.000

2. Bjorn Li, Hong Kong – €618.500

3. Winfred Yu, Hong Kong – €399.000

4. Elton Tsang, Hong Kong – €302.000

5. Wai Kin Yong, Malaysia – €233.700

6. Phil Ivey, USA – €182.400

7. Ryan Yum, Hong Kong – €145.400

8. Rene Van Krevelen, Netherlands – €114.000

Per tutti gli aggiornamenti sul Main Event delle Triton Series, e non solo, restate sintonizzati con la nostra home…