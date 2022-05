WSOP 2022 – Continuiamo il nostro “giro” tra i poker player italiani, per vedere chi andrà a Las Vegas.

WSOP 2022, Andrea Leonardo Romeo: “Arriverò il 13 giugno. Il 15 giocherò il Six Handed”

Sarà sicuramente presente, alle World Series of Poker 2022, il siciliano Andrea Leonardo Romeo. Il 12esimo classificato nel Main Event dell’EPT Praga ci ha appena confermato che ha già organizzato la trasferta:

“Si, andrò a Las Vegas per fare tanti soldi :-). Arriverò il 13 giugno con l’intento di giocare soprattutto cash game ma senza trascurare i tornei. Il primo Evento l’ho schedulato per Mercoledì 15 Giugno, giorno del No Limit Hold’em Six Handed da 3.000 dollari di buy in (WSOP #33). Poi valuterò in loco e, ovviamente, mi preparerò per indossare giacca e papillon nel Main Event. Questo è il mio programma, almeno di disastri epocali ai tavoli cash.”

Sarà presente anche Ale Minasi: “Arriverò il 20 Giugno, giocherò per circa 25.000 dollari di buy in”

E non mancherà l’appuntamento con le WSOP 2022 anche Alessandro Minasi. Il piemontese, che ha prenotato al Bally’s con gli amici Enrico Mosca e Antonio Scalzi, arriverà a Las Vegas la terza settimana di Giugno:

“Tutto già fatto! Sarò a Vegas il 20 Giugno, per restare almeno fino al 10 Luglio. La speranza però è quella di prolungare, magari perchè sarò ancora dentro al Main Event. Intanto posso già dirti che dal torneo da 1.000 euro, fino appunto al Main da 10.000 dollari di buy in, giocherò praticamente tutto per un totale di circa 25.000 euro di badget previsto.”

E tu, che farai? Prima di decidere, dai uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022. Per tutte le news e gli aggiornamenti, resta invece sintonizzato con la nostra home…