Triton Poker Series Madrid: Chidwick batte ‘Tony G’ e shotta il €100.000 Short Deck

Triton Poker Series – Spettacolo a Madrid! Un super Stephen Chidwick ha sconfitto in heads up ‘Tony G’ e si è così preso il €100.000 Short Deck Ante Only. E’ andato a segno anche Tom ‘Durrrr’ Dwan, vincitore nel €25.000 Pot Limit Omaha.

Triton Poker Series Madrid: Chidwick c’è sempre, suo l’Evento #12

Ma iniziamo il nostro resoconto sulle Triton Series di Madrid dal torneo più “bello”, lo Short Deck Ante Only da 100.000 euro di buy in e da ben 6 milioni di euro in prize pool (60 entries), dove l’ha spuntata uno strepitoso Stephen Chidwick (Foto Copertina).

Il terzo classificato nell’Evento #10 (€50.000 No Limit Hold’em 8-Handed Turbo) e già runner up, ma con deal, nell’Evento #7 (€75.000 No Limit Hold’em 8-Handed), si è messo in tasca altri 1,8 milioni di euro dopo aver vinto lo scontro decisivo contro il fuoriclasse lituano Antanas ‘Tony G’ Guoga, secondo per un premio di consolazione, comunque importante, da poco più di 1,3 milioni di euro.

Sul podio è salito anche il dominatore dell’Evento #6 (€50.000 No Limit Hold’em 7-Handed), il buon Mikita Badziakouski, mentre ha dovuto alzare bandiera bianca proprio sul più bello il poker pro malese Richard Yong.

Questo il pay out ufficiale dell’Evento #12:

1. Stephen Chidwick, UK – €1.800.000

2. Tony Guoga, Lithuania – €1.305.000

3. Mikita Badziakouski, Belarus – €840.000

4. Richard Yong, Malaysia – €640.000

5. Danny Tang, Hong Kong – €490.000

6. Isaac Haxton, USA – €380.000

7. Seth Davies, USA – €305.000

8. Michael Soyza, Malaysia – €240.000

Tom ‘Durrrr’ Dwan vince il €25.000 Pot Limit Omaha

E alle Triton Series di Madrid è andato a segno anche Tom ‘Durrrr’ Dwan. Lo statunitense che vive a Macao, ex star degli high stakes online, si è infatti aggiudicato la vittoria nell’Evento #11, il Pot Limit Omaha da 25.000 euro di buy in e da 850.000 euro di montepremi totale (34 entries).

‘Durrrr’ si è imposto, per 290.000 euro di moneta, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche gli altri premiati Jeremy Ausmus, Tom-Aksel Bedell, Patrik Antonius, Filip Lovric ed Elton Tsang.

Ecco, nel dettaglio, l’ordine d’arrivo ed il rispettivo pay out:

1. Tom Dwan, USA – €290.000

2. Jeremy Ausmus, USA – €199.000

3. Tom-Aksel Bedell, Norway – €127.000

4. Patrik Antonius, Finland – €97.500

5. Filip Lovric, Sweden – €76.500

6. Elton Tsang, Hong Kong – €60.000

Per scoprire tutti gli altri risultati degli eventi live, restate sintonizzati con la nostra home.