Poker live – E’ cominciato, al King’s Casino di Rozvadov, il Main Event dell’Eureka Poker Tour. Pronti via e si sono subito messi in mostra Andrea Ricci e Simone Andrian. Intanto, a Madrid, un super Jason Koon si è preso l’Evento #13 delle Triton Poker Series.

Poker live, 25 Maggio 2022: Eureka Main Event al via, ottimi Ricci e Andrian

Ci siamo! E’ ufficialmente partito il Main Event, da 1.100 euro di buy in e da ben 1 milione di euro in prize pool garantito, dell’Eureka Poker Tour. Al King’s Casino, per il primo flight, si sono presentati in 78 con 8 che hanno effettuato anche il rientro.

Alla fine soltanto 13 giocatori sono riusciti a passare il taglio e tra questi ci sono gli italiani Andrea Ricci e Simone Andrian.

Il 31enne di Pesaro, già vincitore dell’anello del WSOP Circuit, conquistato proprio a Rozvadov nel Main Event del 2021, ha chiuso quarto nel count grazie ad uno stack da 209.000 chips. Il 29enne che vive a Monfalcone, anche lui andato a segno in terra ceca nel Bracelet Event #11 delle World Series of Poker Europe, si è piazzato invece al settimo posto con 119.000 chips.

Ecco il chipcount del Day1A:

1. CRISTIAN DAVID – 885.000

2. CHRISTOPH MARTIN SPOERRI – 268.000

3. ALEKSANDAR TOMOVIC – 267.000

4. ANDREA RICCI – 209.000

5. JAKUB KOLECKAR – 200.000

6. PETRU PROCA – 175.000

7. SIMONE ANDRIAN – 119.000

8. FERYAT CAPAR – 101.000

9. TRAVIS GRAEME ENDERSBY – 99.000

10. ANDRII KOKINDA – 85.000

11. RALF BERNHARD HAHN – 72.000

12. YVES ROBERT THALMANN – 67.000

13. BERND WIDWANN – 33.000

Triton Poker Series Madrid: Jason Koon firma lo Short Deck One Bullet

Intanto nella splendida città di Madrid è stato archiviato l’Evento #13, lo Short Deck One Bullet da 150.000 euro di buy in e da oltre 5 milioni di euro in prize pool (34 entries), delle Triton Series.

Il titolo di campione ed il bottino da 1.750.000 euro se li è portati a casa il sempre ottimo Jason Koon. Il poker pro statunitense, che in carriera vanta vincite per quasi 36 milioni di euro, si è imposto al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche i suoi connazionali Isaac Haxton, Seth Davies e Dan Cates ed i 2 canadesi Daniel Dvoress e Sam Greenwood.

Questo, nel dettaglio, il pay out:

1. Jason Koon, USA – €1.750.000

2. Daniel Dvoress, Canada – €1.190.000

3. Isaac Haxton, USA – €760.000

4. Sam Greenwood, Canada – €580.000

5. Seth Davies, USA – €460.000

6. Dan Cates, USA – €360.000

Per scoprire tutti gli altri risultati degli eventi live, restate sintonizzati con la nostra home. Vi ricordiamo che Martedì 31 Maggio partiranno le WSOP 2022, clicca qui per conoscere il programma dei tornei.