Eureka Poker Tour Rozvadov – Archiviati altri 2 flight del Main Event da 1.100 euro di buy in e da ben 1 milione di euro in montepremi garantito. In tutto sono stati 47 i player promossi al Day2, 8 sono italiani. Ecco il report…

Eureka Poker Tour Rozvadov: super Federico Petruzzelli nel Day1C del Main Event

Partiamo dal terzo flight (135 entries), dell’EKA Main Event di Rozvadov, che ha registrato la splendida prova di Federico Petruzzelli (Foto Copertina). L’azzurro ha infatti chiuso secondo nel count, dietro solo all’ucraino di Odessa Roman Verenko (490.000), grazie ad uno stack da 458.000 chips.

E’ andato alla grandissima anche Francesco Fortunato, settimo con 230.000. Tra i 21 left sono entrati anche Giovanni Rana, 19esimo con 64.000, e Matteo ‘DarkSoulRead’ Calzoni, 20esimo con 41.000 chips.

Day1C – I TOP TEN

1. ROMAN VERENKO – 490.000

2. FEDERICO PETRUZZELLI – 458.000

3. DENNIS WILKE – 323.000

4. COSMIN AUREL RUSU – 323.000

5. OLGA IERMOLCHEVA – 280.000

6. hbkdx – 236.000

7. FRANCESCO FORTUNATO – 230.000

8. DOGAN GUENGOER – 229.000

9. BARTLOMIEJ PIOTR PARADOWSKI – 225.000

10. PLAYER889 – 200.000

EKA Rozvadov Main Event: Peluso c’è e si vede, bene Montebelli

Sono stati invece 26 i player che si sono guadagnati il pass per il Day2, del Main Event dell’Eureka Poker Tour Rozvadov, attraverso il Day1B. In questo caso il migliore dei nostri è stato Fabio Peluso che ha accumulato uno stack da 335.000 chips.

Il runner up del Main Event FPS di Monte Carlo ha ribadito l’ottima forma piazzandosi a ridosso del podio di giornata, composto dallo svizzero Thomas Hofmann, terzo con 540.000, dal tedesco ‘kamikaze’, secondo con 550.000, e dallo scatenatissimo poker pro brasiliano Alexandre Gomes de Souza Luz, chipleader con quasi 600.000.

Ha chiuso tra i Top Ten del secondo flight anche Giorgio Montebelli, settimo con 203.000 chips, mentre sono stati promossi rispettivamente con la 16esima e la 22esima posizione Salvatore Motta (135.000) e Claudio Baldini (80.000).

Day1B – I TOP TEN

1. ALEXANDRE GOMES DE SOUZA LUZ – 596.000

2. kamikaze – 550.000

3. THOMAS HOFMANN – 540.000

4. FABIO PELUSO – 335.000

5. MAIK DEHMLOW – 307.000

6. PATRIK JAROS – 297.000

7. GIORGIO MONTEBELLI – 203.000

8. DALIBOR MIJIC – 189.000

9. YANNICK ALEXANDRE PABLO JOBIN – 183.000

10. THOMAS JOHANNES LEIDECKER – 175.000

Eureka Poker Tour Rozvadov, oggi gli ultimi 2 flight del Main Event

Intanto è già tutto pronto per gli ultimi 2 flight, il Day1D ed il Day1E, che si giocheranno entrambi oggi (ore 11 e 18). Domani starterà invece il Day2 che aprirà le porte alla zona premi.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…