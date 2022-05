Poker live – Splende l’azzurro all’EKA di Rozvadov, l’italiano Giorgio Montebelli ha infatti vinto il Main Event. Intanto, a Nova Gorica, sono rimasti in 8 a contendersi il successo nel Main Event dei Campionati Italiani.

Poker live, Eureka Poker Tour Rozvadov: Montebelli si prende il Main Event

Ma iniziamo, ovviamente, dallo strepitoso trionfo di Giorgio Montebelli arrivato nel Main Event, da oltre 1 milione di euro in prize pool (1.096 le entries con 1.100 euro di buy in), dell’EKA di Rozvadov.

L’azzurro ha conquistato il titolo di campione, e ben 146.126 euro di bottino, dopo aver siglato un deal a 4, per ICM, con il rumeno Cristian David, runner up per 110.720 euro, lo svizzero Randy Rolf Hofmaenner, terzo per 102.163 euro, ed il tedesco Maik Dehmlow, quarto classificato per quasi 77.000 euro.

Niente accordo invece per l’altro italiano approdato all’ultimo giorno di torneo, il buon Giuseppe De Masi, che si è comunque messo in tasca gli 11.547 euro dell’11esimo posto.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale del Final Table da 9 player:

1. GIORGIO MONTEBELLI – €146.126*

2. CRISTIAN DAVID – €110.730*

3. RANDY ROLF HOFMAENNER – €102.163*

4. MAIK DEHMLOW – €76.814*

5. KLAS KRUEGER – €44.876

6. BENJAMIN HUEGEL – €33.006

7. ZAKI HAMANI – €25.041

8. JOSE ANTONIO BORDAS NERIZ – €17.877

9. MFG777 – €13.910

*Deal 4 Left

ISOP 2022, composto il Final Table del Main Event. Comanda Prela, ci sono Modena e Cirillo

E intanto, in quel di Nova Gorica, sono rimasti in 8 a contendersi il Main Event, da 990 euro di buy in e da 133.650 euro in montepremi (153 entries), dei Campionati Italiani di Poker.

Al termine di un avvincente Day3 sono infatti finiti fuori in 19, con Massimo Moretti (9° classificato per 4.100 euro di premio) che ha purtroppo fatto scoppiare la bolla per il Final Table.

In testa al count è rimasto lo stoico Niki Prela, già leader del Day2, che ha continuato a macinare chips fino a chiudere con uno stack da 1.151.000. Alle sue spalle si è fatto strada l’ottimo Italo Modena, sempre più vicino con 1.134.000. Resta in corsa anche Federico Cirillo, al momento quinto con 449.000 chips.

Il count ufficiale degli 8 finalisti:

1. Prela Niki – 1.151.000

2. Modena Italo Martin – 1.134.000

3. Cervetti Germano Maurizio – 594.000

4. Nannini Alessandro – 530.000

5. Cirillo Federico Luciano – 449.000

6. Osmanović Izet – 342.000

7. Testugini Luca – 223.000

8. Zaplotnik Andraž – 200.000

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…