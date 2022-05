ISOP 2022: Italo Modena vince il Main Event

ISOP 2022 – E’ Italo Modena il nuovo campione italiano di poker. Il player di Treviso ha battuto in heads up Osmanovic Izet e si è aggiudicato la vittoria nel Main Event. Terzo Alessandro Nannini.

ISOP 2022: Italo Modena piazza il colpaccio, suo il Main Event

Alla fine l’ha spuntata Italo Modena. Il veneto, che vive a Treviso, ha giocato un Final Table praticamente perfetto e si è così portato a casa il titolo di campione d’Italia e ben 35.000 euro di bottino.

Modena ha avuto la meglio sul runner up Osmanovic Izet, che si è consolato con il secondo premio da 21.000 euro ed il ticket d’ingresso per il Main Event dell’anno prossimo che è andato di diritto ai primi 5 classificati. Sul podio, per 15.000 euro, e salito anche Alessandro Nannini mentre si è fermato proprio sul più bello il chipleader del Day3 Niki Prela, quarto per 11.500 euro.

ISOP 2022 – €990 Main Event (153 entries per €133.650 di montepremi) – Pay Out

1. Modena Italo – €35.000 + 1 ticket Main Event 2023

2. Osmanovic Izet – €21.000 + 1 ticket Main Event 2023

3. Nannini Alessandro – €15.000 + 1 ticket Main Event 2023

4. Niki Prela – €11.500 + 1 ticket Main Event 2023

5. Cervetti Germano – €9.200 + 1 ticket Main Event 2023

6. Testugini Luca – €7.500

7. Cirillo Federico – €6.150

8. Zaplotnik Andraz – €5.000

9. Moretti Massimo – €4.100

10. Fantini Paolo – €3.500

11. Pintore Roberto – €3.100

12. Vasta Carmelo – €2.700

13. Santagati Paolo – €2.700

14. Fiorillo Pasquale – €2.400

15. Tataranno Domenico – €2.400

16. Calabrò Antonino – €2.400

Il Player Of the Year 2022 è Giuseppe Tedeschi

E con la conclusione dell’ISOP 2022 è stato consegnato anche il premio di Player Of the Year. Ad aggiudicarselo è stato Giuseppe Tedeschi, con 9.344 punti POY, su Davide Cojaniz (9.151) e Adrian Lovin Sorin (8.823).

Ecco, nel dettaglio, i Top Ten:

1. TEDESCHI GIUSEPPE – 9.344

2. COJANIZ DAVIDE – 9.151

3. LOVIN SORIN ADRIAN – 8.823

4. SCHIRALLI MASSIMO – 8.404

5. CORDESCHI MASSIMILIANO – 8.142

6. BERMANEC DAMIR – 7.730

7. CASTELNUOVO UMBERTO – 7.202

8. PASSARO GABRIELE – 6.164

9. GIRARD CHRISTOPHE ANDRE – 6.033

10. LORELLO SALVATORE – 5.791