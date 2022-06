WSOP 2022 – Dario Sammartino subito “hot” alle World Series of Poker di Las Vegas. Il campionissimo napoletano è partito forte nell’Evento #2, il Bounty High Roller da 100.000 dollari di buy in.

WSOP 2022: Sammartino inizia bene e vola al Day2 del Bounty High Roller

Pronti via e le World Series of Poker 2022 di Las Vegas si tingono subito di azzurro. Il nostro Dario Sammartino è stato, infatti, tra i protagonisti del Day1 nel Bounty High Roller No Limit Hold’em da 100.000 dollari di buy in (45 le entries).

Dario ha messo subito il turbo a inizio giornata e non si è più mosso dai Top Ten chiudendo poi, al termine dei 12 livelli di gioco previsti, al sesto posto del count, con 15 left, grazie ad uno stack da 2.180.000 chips.

Hanno fatto meglio soltanto Bill Klein con 2.240.000, Ali Imsirovic con 2.545.000, Koray Aldemir con 2.930.000, David Peters con 3.085.000 e lo scatenato Justin Young, al momento chipleader con oltre 3,5 milioni.

Promossi anche Ivey, Seidel e Negreanu. Out Deeb e Mateos

Ha chiuso invece alle spalle di Dario, al settimo posto con quasi 2 milioni di chips, la leggedenda Phil Ivey. Ma sono diverse le star del poker live che sono riuscite a passare il taglio, tra queste troviamo anche Erik Seidel con 1.645.000 e Daniel Negreanu con 1.235.000.

Niente da fare invece per Shaun Deeb, Adrian Mateos, Andrew Lichtenberger, Dan Shak, Chino Rheem e Darren Elias, finiti tutti out.

WSOP 2022 – Evento #2, ecco il count ufficiale a fine Day1

1. Justin Young – 3.565.000

2. David Peters – 3.085.000

3. Koray Aldemir – 2.930.000

4. Ali Imsirovic – 2.545.000

5. Bill Klein – 2.240.000

6. Dario Sammartino – 2.180.000

7. Phil Ivey – 1.975.000

8. Erik Seidel – 1.645.000

9. Cary Katz – 1.570.000

10. Chance Kornuth – 1.335.000

11. Daniel Negreanu – 1.235.000

12. Sergio Aido – 945.000

13. Nick Petrangelo – 783.000

14. Laszlo Bujtas – 615.000

15. Frank Crivello – 450.000

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…