WSOP 2022: Heads UP Championship, Dario Sammartino è in semifinale!

WSOP 2022 – Non si ferma la corsa al braccialetto del nostro Dario Sammartino. Dopo aver sfiorato l’impresa nel $100.000 Bounty High Roller, il fuoriclasse campano può riprovarci nel $25.000 Heads Up Championship, dove è entrato tra i 4 left.

WSOP 2022: Sammartino conquista la semifinale nel $25.000 Heads Up Championship

Arrivano ottime nuove dall’Evento #6, il No Limit Hold’em Heads Up Championship da 25.000 dollari di buy in e da oltre 1,5 milioni di dollari in prize pool (64 entries), delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas.

Il nostro Dario Sammartino è, infatti, riuscito ad approdare alle semifinali. Il campionissimo napoletano ha prima sconfitto, agli ottavi, lo statunitense William Stanford e dopo, ai quarti di finali, in un incontro a senso unico, l’altro americano Chance Kornuth.

Adesso Dario dovrà vedersela con il 33enne di Manalapan, nel New Jersey, Dan Smith. L’appuntamento è per questo pomeriggio, alle ore 16 locali.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…

Anche Vogelsang e Rabichow tra i 4 left

Uscirà fuori invece dallo scontro tra il tedesco Christoph Vogelsang e lo statunitense Kevin Rabichow l’altro finalista del $25.000 Heads Up Championship delle WSOP 2022.

Intanto è stato ufficializzato anche il pay out che prevede una moneta da 509.717 dollari per il vincitore.

WSOP 2022: il pay out dell’Evento #6

Questi, nel dettaglio, i premi per i primi 8 classificati del Campionato Mondiale di Heads Up:

1. $509.717

2. $315.029

3-4. $193.537

5. Sean Winter – $75.045

6. Jonathan Jaffe – $75.045

7. Chance Kornuth – $75.045

8. Dylan Destefano – $75.045

