WSOP 2022 – Diebold batte Gorodinsky e trionfa nel Dealer’s Choice Championship

WSOP 2022 – Assegnati altri 3 braccialetti. Il più importante, quello messo in palio nel Dealer’s Choice 6-Handed Championship, è andato all’americano Ben Diebold.

WSOP 2022 – Dealer’s Choice Championship a Ben Diebold

Iniziamo il nostro report sulle World Series of Poker di Las Vegas proprio dall’Evento #10, il Dealer’s Choice 6-Handed Championship da 10.000 dollari di buy in e da 1.146.975 dollari in prize pool (123 entries), che alla fine è stato vinto da uno scatenato Benjamin Diebold (Foto Copertina).

Lo statunitens che vive nello Stato della Carolina si è liberato in heads up del connazionale Mike Gorodinsky, secondo per 185.095 dollari, e si è portato a casa il titolo di campione del mondo, il mitico braccialetto ed i quasi 300.000 dollari del bottino.

Sul podio è salito anche l’altro pro degli States Brian Rast, terzo per 134.370 dollari, mentre si sono arresi proprio sul più bello Christopher Claassen, Naoya Kihara e Randy Ohel.

Questo l’ordine d’arrivo dell’ultimo tavolo:

1. Ben Diebold – $299.488

2. Mike Gorodinsky – $185.095

3. Brian Rast – $134.370

4. Christopher Claassen – $98.738

5. Naoya Kihara – $73.453

6. Randy Ohel – $55.329

Raj Vohra finalmente a segno, vince anche Michael Moncek

E nella notte italiana si sono conclusi altri 2 tornei delle WSOP 2022 di Las Vegas, il No Limit Hold’em Deepstack da 600 dollari di buy in e da 2.914.650 dollari di montepremi (Evento #11) ed il Limit Hold’em da 1.500 dollari di buy in e da 696.870 in prize pool (Evento #13).

Nel Deepstack, che vedeva ai nastri di partenza più di 5.700 player, l’ha spuntata Raj Vohra che si è così messo al polso il suo primo braccialetto. Il Limit Hold’em ha invece registrato l’exploit di Michael Moncek.

Ecco, nel dettaglio, il pau out ufficiale dei 2 Final Table:

Evento #11: $600 No Limit Hold’em Deepstack

1. Raj Vohra – $335.286

2. Qing Liu – $207.192

3. Hung Tran – $154.831

4. Nicole Limo Greene – $116.568

5. Michael Lin – $88.417

6. Junxiu Zhang – $67.572

7. Ralph Marquez – $52.035

8. Stanislav Snitsar – $40.378

9. Renaud Cellini – $31.574

10. Bohdan Slyvinskyi – $24.883

Evento #13: $1.500 Limit Hold’em

1. Michael Moncek – $145.856

2. Ben Ross – $90.150

3. Yueqi Zhu – $63.314

4. Christoph Kwon – $45.178

5. Joe McKeehen – $32.761

6. Steven Wolansky – $24.149

7. Fred Lavassani – $18.100

8. Nick Pupillo – $13.798

9. Lee Markholt – $10.701

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.