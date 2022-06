WSOP 2022 Live – Buone nuove da Las Vegas! Il nostro Mustapha ‘Mustacchione’ Kanit è, infatti, tra i 16 player qualificati al Final Day dell’Evento #14.

WSOP 2022 Live: Kanit tra i 16 left dell’Evento #14. Out D’Alterio e Briotti

C’è anche Mustapha Kanit tra i promossi al Final Day dell’Evento #14, il 6-Handed No Limit Hold’em da 1.500 dollari di buy in e da 3.193.320 dollari in prize pool (2.392 entries). Il ‘Mustacchione’ nazionale ha chiuso il Day2 in 13esima posizione, con uno stack da 1.950.000 chips che gli permetterà comunque di lottare per il mitico braccialetto delle World Series of Poker.

Sogno finito invece per gli altri 2 azzurri in gioco, entrambi eliminati durante gli 8 livelli del Day2. Luigi D’Alterio ha chiuso 42esimo per un in the money da 9.498 dollari mentre Tommaso Briotti si è ritrovato out in 123esima posizione con 3.922 dollari.

Questi i 16 Left del torneo:

1. Daniel Wellborn – 8.805.000

2. Leonard August – 5.800.000

3. Joe Cada – 5.645.000

4. Maximiliano Gallardo – 5.615.000

5. Thomas Schultz – 5.550.000

6. Leo Soma – 4.790.000

7. Ivan Zhechev – 4.650.000

8. Derek Sudell – 3.700.000

9. Ryan Jones – 3.400.000

10. Tuanyi Mu – 3.055.000

11. Javier Garcirreynaldos – 2.500.000

12. Ronit Chamani – 2.350.000

13. Mustapha Kanit – 1.950.000

14. Corey Dodd – 1.500.000

15. Yan Shing ‘Anson’ Tsang – 520.000

16. Shawn Daniels – 238.000

Schindler è il re del del $50.000 High Roller. Ottavo Sammartino

Intanto è andato sui libri l’Evento #12 delle WSOP 2022, il No Limit Hold’em High Roller da 50.000 dollari di buy in e da 4.069.375 dollari di montepremi (85 entries), che aveva registrato il buon ottavo posto, per quasi 152.000 dollari di premio, del campionissimo napoletano Dario Sammartino.

Alla fine il titolo di campione, il braccialetto e gli oltre 1,3 milioni di dollari del primo posto, se li è portati a casa il sempre ottimo Jake Schindler dopo aver battuto in heads up il chipleader del Day2 e già finalista del $25.000 No Limit Hold’em High Roller (Evento #8) Brek Schutten, secondo classificato per 820.808 euro. Sul podio è salito pure il thailandese Punnat Punsri, terzo per 593.481 dollari.

Ecco, nel dettaglio, il pay out del Final Table:

1. Jake Schindler – $1.328.068

2. Brek Schutten – $820.808

3. Punnat Punsri – $593.481

4. Shannon Shorr – $436.412

5. David Peters – $326.464

6. Andrew Lichtenberger – $248.516

7. Michael Rocco – $192.570

8. Dario Sammartino – $151.942

