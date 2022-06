WSOP 2022 Live: Speranza e Suriano al Day3 del $3.000 NL Hold’em. Hellmuth positivo al COVID

WSOP 2022 – Ottime news da Las Vegas! Gianluca Speranza e Davide Suriano si sono infatti guadagnati il pass per il Day3 nell’Evento #16, il No Limit Hold’em da 3.000 dollari di buy in.

WSOP 2022 – Speranza on fire nel Day2 del $3.000 NL Hold’em, bene anche ‘Zizinho’

E’ stato appena archiviato il Day2 dell’Evento #16, il No Limit Holdem da 3.000 dollari di buy in (1.240 entries per oltre 3,3 milioni di dollari in prize pool), delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas.

Al termine dei 10 livelli di gioco in programma sono rimasti dentro 75 player e 2 sono italiani: Gianluca Speranza e Davide ‘Zizinho’ Suriano.

Il campione abruzzese ha chiuso 12esimo nel count grazie ad uno stack davvero ottimo da 985.000 chips. Il pugliese, già Campione del Mondo Heads Up nel 2014, si è posizionato in 67esima posizione, ma sempre in piena corsa per un posto al sole, con 260.000 chips.

In testa c’è Alex Foxen, lo insegue Niall Farrell

A guidare il gruppo dei “superstiti” è invece il poker pro statunitense Alex Foxen che ha accumulato più di 2 milioni di chips. Lo insegue lo scozzese di Glasgow Niall Farrell, al momento secondo con 1.610.000, mentre un po’ più staccato troviamo l’altro americano Michael Marder, terzo con 1.595.000.

Ecco, nel dettaglio, i Top Ten del Day2

1. Alex Foxen – 2.070.000

2. Niall Farrell – 1.610.000

3. Michael Marder – 1.595.000

4. Stefan Lehner – 1.395.000

5. Arnaud Enselme – 1.350.000

6. David Miscikowski – 1.315.000

7. Lander Lijo – 1.175.000

8. Adrian Mateos – 1.165.000

9. Tyler Hirschfeld – 1.130.000

10. Toby Boas – 1.105.000

WSOP 2022: Phil Hellmuth si ferma, è positivo al COVID!

Intanto Phil Hellmuth ha comunicato, attraverso un post su Twitter, di aver contratto il COVID. Adesso il fenomeno del poker live a stelle e strisce dovrà fermarsi e saltare, quindi, diversi eventi delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas.

Queste le parole del ‘Poker Brat’: “Sono appena risultato positivo al Covid. Pensavo di essere immune (nessuno dei miei figli l’ha preso e nemmeno mia madre)… la buona notizia è che non ho tosse. Non ho avuto fame per tutto il giorno! La mente è un po’ nebbiosa perchè ho dormito per “17 bruttisime ore”. Sentivo che la mia migliore occasione per il braccialetto fosse quella di oggi, al $10.000 Omaha 8/B, sigh!”

Per gli aggiornamenti su tutti gli Eventi restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.