WSOP 2022 Live – Bandiera bianca per il nostro Mustapha Kanit, eliminato dal $1.500 SHOOTOUT. Buone nuove invece dal $1.000 Pot Limit Omaha 8-Handed, dove Florian Bordet ha passato il taglio del Day1.

WSOP 2022 Live: Musta out, in 10 volano al Final Day dello SHOOTOUT

Partiamo dal Mustacchione nazionale e quindi dall’Evento #27, lo SHOOTOUT No Limit Hold’em da 1.500 dollari di buy in e da 1.335.000 dollari in prize pool (1.000 entries).

Purtroppo il nostro campionissimo si è fermato al Day2, centrando comunque un piazzamento in the money da 5.835 dollari. A fine giornata sono rimasti in corsa soltanto i 10 player che si sconteranno nell’ultimo tavolo.

Ecco i nomi:

1. Ravi Raghavan

2. Roongsak Griffeth

3. Derek Sudell

4. David Yonnotti

5. Michael Simhai

6. Anant Patel

7. Kevin Song

8. Timothy McDermott

9. David Dowdy

10. Austin Peck

Florian Bordet al Day2 del $1.000 Pot Limit Omaha 8-Handed

Intanto è partito anche l’Evento #30, il Pot Limit Omaha 8-Handed da 1.000 dollari di buy in (1.891 le entries per un montepremi totale da 1.682.990), che ha registrato, a fine giornata, il passaggio al Day2 di 108 giocatori.

Promosso l’azzurro Florian Bordet che ha chiuso il Day1 in 106esima posizione, con appena 64.000 chips, ma comunque ancora in piena corsa per un posto al sole.

E’ andata molto meglio l’americano del Connecticut Stephen Song, che si è preso la vetta del count grazie ad uno stack da oltre 1,4 milioni. Alla grandissima anche i suoi connazionali Pedro Arroyos, al momento secondo con 1.365.000, William Kopp, terzo con 1.163.000, e Chino Rheem, quarto con 1.100.000 chips.

Questi i Top Ten del Day1:

1. Stephen Song – 1.404,.000

2. Pedro Arroyos – 1.365.000

3. William Kopp – 1.163.000

4. Chino Rheem – 1.100.000

5. Jerold Saeman – 950.000

6. Thomas Taylor – 820.000

7. Joseph Bernthold – 798.000

8. Jeffrey Trudeau Jr. – 794.000

9. Manuel Stojanovic – 787.000

10. Johann Ibanez – 712.000

Per gli aggiornamenti su tutti gli Eventi restate sintonizzati con PokerItaliaWeb. Clicca qui per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.