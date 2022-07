Poker live – Un ottimo Fabrizio D’Agostino ha sfiorato il successo nel German Poker Days che si è giocato nella splendida location del King’s Casinò di Rozvadov.

Poker live: D’Agostino runner up al King’s Casino

Si è chiusa con un secondo posto, da quasi 35.000 euro, la cavalcata del nostro Fabrizio D’Agostino (Foto Copertina) nel German Poker Days (2.470 le entries per un prize pool da 408.291 euro) del King’s Casinò e Resort.

L’azzurro si è fermato solo all’heads up, purtroppo perso contro la tedesca ‘Ivey F.’, prima classificata per 62.600 euro. Sul podio, per 24.300 euro, è finito pure l’altro tedesco ‘Bremer0712’.

Questi, nel dettaglio, i Top Ten del torneo:

1. Ivey F. – €62.600

2. Fabrizio D Agostino – €34.900

3. Bremer0712 – €24.300

4. IONUT AURELIAN STOCHITA – €17.500

5. ANTONIO CABANAS FERNANDEZ – €13.800

6. DANIEL EBERSOLD – €10.850

7. YANICK MARC ETTER – €8.200

8. GRECU C. – €5.650

9. BASTIAN PHILIPP REBSCHER – €4.297

10. Ron Roadrunner – €3.518

Muccini 4° a Velden, vince Leichtfried

Ed a proposito di tornei live, c’è da registrare anche la buona prova di un altro italiano, Davide Muccini, nel Main Event del Campionato Europeo di Poker che si è disputato a Velden, in Austria.

Davide ha, infatti, chiuso quarto per un premio da più di 44.000 euro. Hanno fatto meglio i soli ‘BO’, terzo per 62.115 euro, ‘mandrake’, secondo per 114.135, e Christian Leichtfried, vincitore del torneo e di 104.000 euro.

Da notare che i primi 2 si sono accordati per un deal una volta fatto fuori il player ‘BO’, che poco prima aveva eliminato proprio l’azzurro.

Ecco il pay out ufficiale:

1. Christian Leichtfried – €104.000*

2. mandrake – €114.135*

3. BO – €62.115

4. Davide Muccini – €44.590

5. Hannes Speiser – €32.905

6. Markus Durnegger – €25.830

7. Twocardkaiser – €19.865

8. Baha – €16.300

9. Daniel Lange – €13.530

*Deal a 2

