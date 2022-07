Poker live – Ottime nuove da Nottingham, dove Alberto Speranzoni ha chiuso 4°, con 21 left, nel Day1A del Main Event UKIPT. Bene anche Mario Ripepi che, a Rozvadov, si è guadagnato il pass per il Day2 nello Spanish Poker Festival.

Poker live, partito il Main Event dell’UKIPT Nottingham. Subito on fire Alberto Speranzoni!

Iniziamo dal Main Event, da 1.100 sterline di buy in e da ben 500.000 sterline in prize pool garantito, dell’UKIPT (UK e Ireland Poker Tour) di Nottingham, dove si è subito messo in mostra Alberto Speranzoni.

L’azzurro è stato infatti tra i protagonisti del Day1A, con una super prova che gli ha permesso non solo di accumulare uno stack da quasi 360.000 chips, che lo colloca al momento in quarta posizione con 21 left (149 le entries), ma anche di guadagnarsi già un posto per la zona in the money.

E’ andata invece male all’altro italiano in gioco, Vincenzo Lupoli, che è purtroppo uscito con una mano davvero poco fortunata, persa al river, giocata durante il 12esimo livello: 10-10 Vs A-8 con board K-Q-J-Q-K.

I Top Ten del Day1A:

1. Mark Whitney – 385.000

2. Ben Jones – 376.000

3. Majid Nadeem – 359.000

4. Alberto Speranzoni – 359.000

5. Calogero Morreale – 336.000

6. Robbie Bull – 309.000

7. Cameron Williamson – 309.000

8. Rehman Kassam – 278.000

9. Daniel Gormley – 274.000

10. Sarbjit Kular – 217.000

Mario Ripepi tra i 27 player promossi al Day2 dello Spanish Poker Festival

Intanto è startato, al King’s Resort & Casino di Rozvadov, lo Spanish Poker Festival da 250 euro di buy in e da 300.000 euro di montepremi garantito.

Già 2 i flight giocati, Day1A e Day1B, con un totale di 27 player unici, su 224 ingressi, che hanno centrato il pass per il Day2. Tra i promossi c’è anche il nostro Mario Ripepi che si è ben comportato nel secondo flight, dove ha chiuso ottavo (11esimo nella classifica generale) con 424.000 chips.

Questi, nel dettaglio, i migliori:

1. MAARTEN KOK – 996.000

2. Bountydaddy – 878.000

3. TSENGUUNJAV RENDOO – 754.000

4. SJOERD THEODORUS JOHANNUS LEO GIESBERS – 727.000

5. JOOST JOHANNES JACOBU MELKERT – 587.000

6. LUKAS ZBORIL – 561.000

7. ANGEL DAVID SAMPER MADRID – 496.000

8. DIMITRI BOGDANOV – 466.000

9. Pokersam – 455.000

10. FLAVIAN VARGA – 430.000

SPF, l’High Roller lo vince ‘lakyluk17’

E nella giornata di ieri è stato archiviato l’High Roller, da 500 euro di buy in (101 entries per 65.835 euro in prize pool), sempre dello Spanish Poker Festival.

Purtroppo nessuno dei 4 italiani approdati al Day2 è riuscito a lasciare il segno. Il più bravo è stato ‘Ferrari’ che si è piazzato 12esimo per 1.185 euro di premio. Alla fine il torneo l’ha vinto ‘lakyluk17’ che si è assicurato una vincita da 14.528 euro dopo aver battuto in heads up il compagno di deal Aleksandar Nikolaev Nanchev, secondo per 13.226 euro.

Per tutte le news e gli aggiornamenti sugli eventi dal vivo restate sintonizzati con la nostra home…