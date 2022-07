Poker live, anche Mascaro e Calderone al Day2 dello Spanish Poker Festival

Poker live, Rozvadov – Dopo Mario Ripepi anche Roberto Mascaro ed Eros Calderone sono riusciti a centrare il pass per il Day2 nello Spanish Poker Festival.

Poker live, Spanish Poker Festival: Mascaro e Calderone tra i 31 promossi del Day1C

Roberto Mascaro ed Eros Calderone si sono guadagnati il passaggio al Day2 dello Spanish Poker Festival, da 250 euro di buy in e da 300.000 euro di montepremi garantito, che si sta giocando nella splendida struttura del King’s Casino & Resort.

I 2 azzurri, che così hanno raggiunto il già qualificato Mario Ripepi, hanno chiuso decimo e 23esimo, rispettivamente con 448.000 e 305.000 chips, in un Day1C che ha promosso in tutto 31 player unici su 261 entries totali.

Il più bravo di tutti è stato il tedesco Mathis Bernd Wolf Di Wosegien che si è preso la vetta del terzo flight grazie ad uno stack da 878.000 chips. Sono andati alla grande pure il portoghese Ricardo Barros, secondo nel count con 849.000, e lo slovacco Lubos Svetlik, terzo con 788.000.

Questi, nel dettaglio, i TOP TEN del Day1C:

1. MATHIS BERND WOLF DI WOSEGIEN – 878.000

2. RICARDO BARROS – 849.000

3. LUBOS SVETLIK – 788.000

4. SHRAGA VRUBEL – 719.000

5. PHILIPPE MARI TROSSAT – 694.000

6. JONATHAN DOMINIQUE DA SILVA – 667.000

7. Oxymiron – 648.000

8. Deniso – 632.000

9. ROLAND HELMUT MAEUSBACHER – 536.000

10. ROBERTO MASCARO – 448.000

SPF: Lennart Adrianus Dijkkamp vince il Super High Roller

Intanto è stato già archiviato il Super High Roller, da 1.000 euro di buy in e da 50.000 euro di montepremi garantito (42 le entries), sempre dello Spanish Poker Festival di Rozvadov.

Ad aggiudicarsi la vittoria, e di conseguenza i 16.570 euro del bottino, è stato l’olandese Lennart Adrianus Dijkkamp al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco, tra gli altri, il francese Clement Cure, runner up per 11.453 euro, e l’altro olandese Simon Steenstra, terzo classificato per 7.310 euro.

Per tutte le news e gli aggiornamenti sugli eventi dal vivo restate sintonizzati con la nostra home…