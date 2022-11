Malta Poker Festival 2022. Il poker live azzurro è in un grande momento di forma visto che anche al €550 Malta Poker Festival, by PartyPoker a vincere è un italiano, Mirko Mostaccio che porta a casa la prima moneta da €136,670. Luigi D’Alterio in 3° posizione.

Malta Poker Festival 2022: vince Mirko Mostaccio

Mentre si stanno giocando le WSOPE in Repubblica Ceca con un grande movimento di azzurri e il braccialetto vinto da Peluso, a Malta si è concluso un altro torneo di poker live che ha ripagato un giocatore italiano. E’ andato in archivio il €550 Malta Poker Festival, by PartyPoker che ha visto la presenza di 1.326 giocatori per €636,450 di prizepool, superando agevolmente i 500K che l’organizzazione aveva garantito.

Un field immenso ma al tavolo finale riusciamo a portare tre azzurri. Il primo a mollare è Alessandro La Cava che chiude al 7° posto per €13.000 di premio. Al 3° posto si ferma la corsa di Luigi D’Alterio, l’esperto giocatore che aveva già esultato a Malta in passato, e che questa volta si deve accontentare del gradino basso del podio e di €57.000 di premio.

Il testa a testa è tra Mirko Mostaccio e Thomas Harnes che decidono subito per un deal secondo ICM che permette all’azzurro di vincere il torneo e portare a casa la bellezza di 136.600 euro mentre per il norvegese ci sono 97.330 euro, non male per un buy-in da €550.

Risultati Final Table

Mirko Mostaccio è il 2° italiano a vincere questo torneo iniziato nel 2018 con la vittoria di un altro azzurro, Emanuele Onnis al quale succedettero il lituano Tomas Sujeta e poi l’olandese Daniel Lakerveld nelle due successive edizioni.

1 Mirko Mostaccio Italy €136,670*

2 Thomas Harnes Norway €97,330*

3 Luigi D’Alterio Italy €57,000

4 Andrew Cutajar Malta €35,000

5 Glen Gaines United Kingdom €25,000

6 Tobias Aljoscha Germany €18,000

7 Alessandro La Cava Italy €13,000

8 Steven Smith United Kingdom €9,000

9 Karl-Heinz Metz Germany €5,990