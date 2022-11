Poker Live 22 Novembre 2022, continua l’azione in giro per l’Europa. Riflettori puntati in particolare sull’isola di Cipro dove sbarca Mustapha Kanit subito chipleader al High Roller. Intanto Marco Perra vince il Planet Poker Live Main Event al Casino Perla di Nova Gorica.

Poker Live 22 Novembre 2022: Musta subito caldo a Cipro

Torniamo subito al Merit Poker Vintage Style dove ieri parlavamo del 2° posto di Alessio Isaia al Warm Up, ma anche delle buone prove di Andrea Ricci e Iacopo Brandi al day1A del High Roller che è continuato con un day1B che ha visto una cinquantina di ingressi (non sono ancora disponibili i numeri ufficiali).

Tra loro un protagonista assoluto, Mustapha Kanit, che chiude la giornata al comando dei 19 players left e come chipleader assoluto con 2.025.000 gettoni. Il montepremi complessivo ha raggiunto i 713.000 dollari, con un cash minimo di $9.900 e una prima moneta da $184.000 per il vincitore.

Marco Perra vince il Planet Poker Live Main Event

Marco Perra, conosciuto anche online col nickname di Peraz77 porta a casa il €550 Main Event Planet Poker Live, dominando un final day in cui erano rimasti 18 dei 509 entries totali di questo torneo. Sfortunato il chipleader del day2, Enzo Cirillo, che incrocia per ben due volte gli Assi sulla sua strada ed è out in 13° posizione.

A 8 players left inizia l’official final table e Giovanni Palma è il primo ad uscire di scena con un premio da €6.500. Il torneo continua fino al testa a testa finale dove è Marco Perra a trionfare per una prima moneta da €60.000 su Andrea Gizzarelli, runner up che si accontenta di €40.000. Sul gradino basso del podio riconosciamo anche Andrea Scalzi che incassa €27.000 di premio.

FINAL TABLE PLANET POKER LIVE

1° – Marco Perra 60.000€

2° – Andrea Gizzarelli 40.000€

3° – Antonio Scalzi 27.000€

4° – Alessandro Cannizzaro 18.000€

5° – Lorena Del Treppo 13.000€

6° – Luigi Caliendo 10.000€

7° – Mario Bucci 8.000€

8° – Giovanni Palma 6.500€