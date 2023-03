Poker Live 27 marzo 2023. Vediamo gli ultimi aggiornamenti dal weekend di tornei live. Dopo aver seguito in diretta il Planet Poker Live vinto da Marco Cipriani, vediamo anche come si è concluso il Warm Up del Merit Poker Series nell’altra isola del mediterraneo, Cipro, ma si gioca anche al King’s di Rozvadov con il Repubblica Ceca Poker Master.

Poker Live 27 marzo 2023: Merit Series, Uguccioni 14° al Warm Up

Iniziamo dalle Merit Poker Carmen Series in corso a Cipro dove si è concluso il primo evento, il $2.200 Warm Up, dove avevamo in corsa Michael Uguccioni tra 21 players left, ma purtroppo l’italiano non è andato oltre il 14° posto dopo un colpo perso contro Arie Kliper.

La mano dell’eliminazione. Su blind 60.000/120.000 Kliper apre 315K da small blind ricevendo il call di Uguccioni da grande buio con Q-10. Al Flop 10-7-8 per un doppio check. Si va al turn con un 4, ancora check di Kliper e questa volta l’azzurro punta 260K. Check-raise dell’avversario a 615K, chiamato da Uguccioni. Si va al River con un K e con Kliper che mette ai resti Uguccioni che davanti ha ancora 1.3 milioni in chips. Dopo aver esaurito il time bank, ed averci pensato molto, Uguccioni chiama, ma non può nulla contro la scala chiusa da Kliper con 6-5. L’italiano esce di scena al 14° posto per 12.370 dollari di premio.

Per la cronaca il torneo viene vinto proprio da Arie Kliper che incassa $206.800 dopo aver battuto Koray Korkmaz all’head up finale. Kliper è un giocatore occasionale che era a Cipro per festeggiare l’anniversario di Matrimonio con la moglie. In mezzo ci ha messo questo torneino che gli vale un assegno da oltre 200K, mentre per il runner up c’è un premio da $152.400.

RISULTATI FINAL TABLE WARM UP

1 Arie Kliper $206,800

2 Koray Korkmaz $152,400

3 Cenk Nigbolu $93,300

4 Julien Loire $69,000

5 Eduard Barsegian $51,800

6 Gucan Gungoren $41,500

7 Mikhail Zamyatin $34,600

8 Boris Angelov $27,600

9 Dmitry Gromov 20,700

Poker Live 27 marzo 2023: al King’s corrono Profiler910 e Stefano Mazzaferro

Passiamo al King’s di Rozvadov, dove si gioca praticamente sempre, e questa volta è toccato alla serie di eventi di casa, con il Repubblica Ceca Poker Master. Presenti anche alcuni italiani, tra loro Profiler910 e Stefano Mazzaferro. Il primo chiude al 2° posto del chipcount con 13.125.000 gettoni, mentre Mazzaferro ha imbustato 8.9 milioni che gli valgono l’8° piazza per il final day che conta 30 players left.

Il €150 Main Event Repubblica Ceca Poker Master, dal buy-in molto popolare, è stato un vero festival del poker con ben 10 flight iniziali che hanno richiamato un totale di 4.412 entries, per un montepremi da 544.882 euro, spartiti su 435 ITM. La prima moneta vale €80.000, e i primi cinque classificati avranno anche il ticket da 10.350€ per il Main Event WSOPE 2023. Ecco la top10 del chipcount ad inizio final day (si riparte alle ore 14:30 di lunedì).

Manca un giorno all’inizio del WPT Prime Amsterdam

Nella capitale olandese sono iniziati i Side event del WPT Prime Amsterdam, anche se tutte le attese sono per il Main Event con tre flight iniziali, al via dal 28 marzo. Ne abbiamo parlato QUI se volete altre informazioni su questo torneo.