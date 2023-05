IPO San Remo 2023 vince Zlatin Penev (in foto by Eurorounders). Bulgaro98 porta a casa il grande torneo giocano nella riviera ligure che ha visto 3.650 entries e una prima moneta da €280.000. Si ferma in 2° posizione l’austriaco Andreas Frohli. Niente big per Scermino.

IPO San Remo 2023 vince Zlatin Penev: prima moneta da 280K

Si chiudono i riflettori su IPO San Remo 2023, un torneo che è stato un successo di 3.650 entries e che ha visto trionfare Zlatin Penev dopo un bel tavolo finale. La giornata riprendeva con 24 players left, e tra loro Alessandro Scermino provava il bis al IPO, ma si doveva arrendere al 18° posto. Subito dopo tocca anche a Riccardo Saraniero lasciare la contesa. Niente da fare anche per Michel Uguccioni, e anche per Armand Matti che è l’ultimo eliminato prima di dare il via al tavolo finale con i seguenti protagonisti:

FINAL TABLE REDRAW

Seat 1 Peter Bomba 7.825.000

Seat 2 Domenico Cancro 14.200.000

Seat 3 Zlatin Penev 41.975.000

Seat 4 Andreas Frohli 21.200.000

Seat 5 Gaetano Montagno 10.000.000

Seat 6 Michele Rinaldi 14.250.000

Seat 7 Pascal Dabrion 22.450.000

Seat 8 Vincenzo Ruggiero 10.300.000

IPO San Remo 2023 vince Zlatin Penev: payout final table

Il primo a mollare, per un premio da 20K, è Vincenzo Ruggiero out al 8° posto, e poco dopo tocca a Domenico Cancro uscire in 7° posizione. In entrambi i casi è Frohli ad eliminare gli avversari, ma da qui entra in scena Penev che prima elimina Pascal Dabrion al 6° posto, poi Michele Rinaldi in 5° posizione.

Frohli torna protagonista nella mano che sancisce l’eliminazione di Peter Bomba al 4° posto per €80.000. Sul gradino più basso del podio, per un premio da €110.000, troviamo Gaetano Montagno.

Si va all’head up con Penev nettamente avanti con 110 milioni in chips, rispetto ai 32 milioni dell’austriaco. La mano finale è particolare. Penev chiama con 9-6, Andreas Frohli fa check con Q-8 a quadri. Al Flop 8-3-7, Penev punta 1.8 milioni e check-raise di Frohli a 4.5 milioni con la top-pair. Bulgaro ha una bilaterale che si chiude col 10 al turn. Frohli fa ancora check. Penev punta 4,5 milioni su un pot da 14 milioni. L’austriaco con meno di 20 milioni davanti decide di andare all-in, con conseguente call di Penev che con la scala non lascia scampo all’austriaco.

Per Zlatin Penev un grande successo live (dopo la vittoria allo UIKP dello scorso anno e dopo tante affermazioni online su Pokerstars) che vale una prima moneta da €280.000 mentre al runner up vanno comunque €170.000.

1° Zlatin Penev 280.000€

2° Andreas Frohli 170.000€

3° Gaetano Montagno 110.000€

4° Peter Bomba 80.000€

5° Michele Rinaldi 60.000€

6° Pascal Dabrion 42.000€

7° Domenico Cancro 28.000€

8° Vincenzo Ruggiero 20.000€