EPT Barcellona: Kanit parte bene e vola al Final Day del Mistery Bounty

EPT Barcellona 2022 – Mustapha Kanit ha staccato il pass per il Final Day del Mistery Bounty No Limit Hold’em da 10.200 euro di buy in.

EPT Barcellona 2022, Mistery Bounty: in 45 al Final Day, c’è Mustapha Kanit!

E’ iniziato bene l’European Poker Tour di Barcellona per Mustapha Kanit. Il nostro ‘Mustacchione’ è riuscito, infatti, a qualificarsi per l’ultimo giorno, quello delle taglie a sorpresa, del Mistery Bounty da 10.200 euro di buy in.

Musta è passato con il 25esimo stack, più di 120.000 chips, su 45 left (in tutto sono state 66 le entries ma con le registrazioni che resteranno aperte per ancora 2 livelli).

Il chipleader è Igor Pihela

Ha fatto meglio uno scatenatissimo Igor Pihela, che ha chiuso il Day1 con quasi 520.000 chips. L’estone si è messo tutti dietro, staccando il secondo nel count, il campione ucraino Igor Yaroshevskyy, di circa 250.000 chips.

Questi, nel dettaglio, i Top Ten:

1. Igor Pihela – 519.500

2. Igor Yaroshevskyy – 272.000

3. Daewoong Song – 258.500

4. Orpen Kisacikoglu – 256.500

5. Marcelo Bonanata Manfredini – 245.500

6. Paulo Roberto Brombim Filho – 242.500

7. Ashkan Fattahi – 225.000

8. Sam Grafton – 221.000

9. Steve Savio – 218.000

10. Dimitar Danchev – 202.500

EPT Barcellona 2022, startato il Main Event dell’Estrellas Poker Tour

Intanto, alle ore 12:00 di oggi, è partito anche il Main Event, da 1.100 euro di buy in, dell’Estrellas Poker Tour (ESPT). Per tutte le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home.

Clicca qui, invece, per dare un occhio al palinsesto completo dell’European Poker Tour di Barcellona.