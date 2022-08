EPT Barcellona 2022, €25.000 NL Hold’em: Erik Seidel comanda il Final Table

EPT Barcellona 2022 – Sono rimasti in 9 a contendersi la vittoria nel primo No Limit Hold’em da 25.000 euro di buy in. In testa c’è il grandissimo Erik Seidel.

EPT Barcellona 2022, Seidel on fire nel €25.000 NL Hold’em: è chipleader con 9 left!

Spettacolo all’European Poker Tour di Barcellona, dove si è giocato il Day1 del primo dei No Limit Hold’em da 25.000 euro di buy in (50 le entries per 1.200.500 euro in prize pool).

Al termine dei 18 livelli di gioco in programma sono sopravvissuti soltanto 9 giocatori, guidati da uno scatenatissimo Erik ‘Sly’ Seidel. Il fuoriclasse statunitense, che in carriera vanta ben 8 bracialetti delle World Series of Poker e vincite per quasi 40 milioni di euro, si è messo tutti dietro grazie ad uno stack da 522.000 chips.

Ha provato a tenere il passo Paul Phua, che ha chiuso la giornata con 438.000. Podio momentaneo anche per Francisco Benitez, terzo con 324.000 chips.

Ecco, nel dettaglio, il count dei finalisti:

1. Erik Seidel – 522.000

2. Paul Phua – 438.000

3. Francisco Benitez – 324.000

4. Pedro Garagnani – 297.000

5. Artur Martirosian – 242.000

6. Ramiro Petrone – 229.000

7. Timothy Adams – 178.000

8. Adrian Mateos – 144.000

9. Jean-Noel Thorel – 127.000

Questo, invece, il pay out ufficiale del torneo:

1. €390.160

2. €258.110

3. €174.070

4. €132.060

5. €102.040

6. €81.030

7. €63.030

Il 15 agosto scatta il Main Event

Intanto è quasi tutto pronto per il Main Event, da 5.300 euro di buy in, che ricordiamo è stato spostato a Lunedì. Il Day1A è stato shedulato, infatti, per il 15 agosto alle ore 12:00.

Per tutte le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare un occhio al palinsesto completo dell’European Poker Tour di Barcellona.