EPT Barcellona 2022, è record d’iscritti all’Estrellas. Guerrini e Cortellazzi da urlo!

EPT Barcellona 2022 – Archiviati gli ultimi 2 flight dell’Estrellas Poker Tour Main Event. Alla fine sono state ben 6.313 le iscrizioni, numero che batte ogni record del circuito PokerStars Live.

EPT Barcellona 2022, l’Estrellas Poker Tour Main Event è da record

Adesso è ufficiale: il Main Event, da 1.100 euro di buy in, dell’Estrellas Poker Tour (ESPT) ha battuto ogni record del circuito PokerStars Live.

Con gli ultimi 2 flight il numero delle entries è salito, infatti, fino a 6.313 per un prize pool che ha superato, e di un bel po’, la mostruosa cifra di 6 milioni di euro. Numeri pazzeschi per un torneo che vede ancora in corsa, ad 1 ora dello start del Day2, ben 938 player con 71 di questi che sono italiani.

Altri 20 gli azzurri promossi nel Day1E e Day1F. Guerrini e Cortellazzi i più bravi…

Ed a proposito d’italiani, entriamo subito nel dettaglio degli ultimi 2 flight.

Partiamo dal Day1E (1.735 le entries con 260 left) che, alla fine dei 17 livelli in programma, ha registrato il passaggio al Day2 di 16 azzurri. Il migliore è stato Michele Guerrini che ha accumulato uno stack da 613.000 chips. Alle sue spalle si sono fatti strada Claudio Di Giacomo con 380.000, Manuel Valduga con 376.000, Damien Di Pasquale con 315.000 e Nicola D’Anselmo con 293.000.

Sopra l’average troviamo anche Gianluca Escobar (273.000), Valerio Spinelli (248.000), Francesco Di Profio (227.000) e Maurizio Maiorano (216.000).

Questi, nel dettaglio, tutti i promossi del quinto flight:

Michele Guerrini – 613.000

Claudio Di Giacomo – 380.000

Manuel Valduga – 376.000

Damien Di Pasquale – 315.000

Nicola D’Anselmo – 293.000

Gianluca Escobar – 273.000

Valerio Spinelli – 248.000

Francesco Di Profio – 227.000

Maurizio Maiorano – 216.000

Vincenzo Scognamiglio- 200.000

Maurizio Pili – 176.000

Pietro Tessarin – 165.000

Donato Sparavilla – 119.000

Eduard Fondos – 115.000

Giovanni Gallo – 39.000

Michele Perego – 33.000

E passiamo al Day1F (1.087 le entries con 162 left) che è stato invece contrassegnato dal “go” guadagnato da altri 4 player italiani. Ecco i nomi:

Andrea Cortellazzi (Foto Copertina) – 510.000

Giovanni Gaiulli – 395.000

Massimo Schiralli – 182.000

Riccardo Fabbri – 111.000

Per tutte le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare un occhio al palinsesto completo dell’European Poker Tour di Barcellona.