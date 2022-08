EPT Barcellona – Spettacolo al €100.000 Super High Roller, dove sono rimasti in 3 a contendersi la vittoria. In testa c’è Erik Seidel, segui l’evento su PIW!

EPT Barcellona, €100.000 Super High Roller nella fase clou…

Si stanno giocando le ultime battute del torneo Super High Roller, da ben 100.000 euro di buy in (68 le entries totali per oltre 6,5 milioni di euro in prize poool), dell’European Poker Tour di Barcellona.

Sono rimasti in 3, infatti, a contendersi il titolo di campione, il trofeo ed i quasi 2 milioni di euro del bottino.

Al momento comanda uno scatenatissimo Erik Seidel (foto copertina) che naviga intorno ai 7 milioni in chips. Segue Mikita Badziakouski con 5.940.000 mentre un po’ più staccato, ma non per qusto domo, troviamo Kevin Paque con 4.010.000.

Il Pay Out dei 3 left:

1. €1.979.220

2. €1.286.490

3. €913.730

Da segnalare l’uscita di scena, ad un passo dal podio, del braccialettato Ben Heath. Poco prima era toccato al talentuoso Timothy Adams.

Ecco, nel dettaglio, tutti gli eliminati del Final Table:

4. Ben Heath – €702.620

5. Timothy Adams – €540.980

6. Teun Mulder – €415.630

7. Mike Watson – €319.970

8. Nick Petrangelo – €247.400

9. David Peters – €191.320

