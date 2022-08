EPT Barcellona: Sammartino out dal Mistery Bounty, bene Lazzaretto. Resiste Kanit

EPT Barcellona – Italia protagonista, con 14 azzurri impegnati nel Day2, anche nel €3.000 Mystery Bounty Championship. Il migliore dei nostri è al momento Filippo Lazzaretto.

EPT Barcellona, Mystery Bounty: Lazzaretto vola nel Day2, eliminato Sammartino

Non si sta giocando solo il Main Event all’European Poker Tour di Barcellona. E’ infatti in pieno svolgimento il Day2, giorno delle taglie random, del Mistery Bounty da 3.000 euro di buy in e da quasi 2 milioni di euro in prize pool (1.132 le entries).

Quando si è appena entrati nel 18esimo livello sono ancora 14 gli italiani in corsa per il bottino. Il più bravo risulta al momento Filippo Lazzaretto (Foto Copertina), praticamente in average con 196.000 chips.

Questi i nomi di tutti gli azzurri ancora dentro al torneo:

Filippo Lazzaretto – 196.000

Leonardo Patacconi 192.000

Denis Karakashi 180.500

Gianluca Bernardini 134.500

Giovanni Gaulli 111.500

Fiodor Martino 107.000

Mustapha Kanit 86.500

Leonardo Parmiggiani 75.000

Alessandro Pichierri 69.500

Danilo Donnini 68.500

Giuseppe Rosa 57.000

Francesco Blasio 50.000

Michele Guerrini 40.500

Nicola D’Anselmo 22.000

Purtroppo non fanno più parte della contesa Dario Sammartino, Davide Calvaresi, Carlo Savinelli e Francesco Sansone, tutti eliminati nella prima fase del Day2.

Sammartino subito iscritto al Single-Day High Roller. Ci sono anche Speranza e Kanit

E sempre Dario Sammartino si è subito iscritto al secondo dei Single-Day High Roller, da 25.000 euro di buy in, che è startato proprio in questi minuti. Lo stesso hanno fatto Gianluca Speranza e Mustapha Kanit.

Per tutte le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home.

Clicca qui, invece, per dare un occhio al palinsesto completo dell’EPT Barcellona.