EPT Barcellona 2022, aggiornamento ore 16:00 – Giuseppe Moio e Giuliano Bendinelli sono tra i 33 left del Main Event, quando si è appena entrati nel 24esimo livello di gioco. Segui la diretta streaming su PokerItaliaWeb.

EPT Barcellona 2022, Main Event: Italia aggrappata a Moio e Bendinelli

Sono rimasti in 2, con 33 left totali, a difendere i colori azzurri nel Main Event, da 5.300 euro di buy in e da ben 11.125.900 euro in prize pool (2.994 le entries), dell’European Poker Tour di Barcellona.

Un super Giuseppe Moio è 12esimo nel count grazie ad uno stack da 2.300.000 chips. L’altro è il sempre ottimo Giuliano Bendinelli, che si trova in 25esima posizione con 1.100.000 chips.

E’ finito purtroppo fuori dai giochi il comunque positivo Enrico Mosca, eliminato in 37esima posizione con un premio di consolazione da 31.220 euro.

Il chipleader è Patrik Jaros

Il più bravo di tutti, almeno fino al 24° livello di gioco del Day4, è stato invece Patrik Jaros, chipleader con 6.550.000. Il player di Gorazdova (Repubblica Ceca) ha accumulato un vantaggio di quasi 1 milione di chips sul norvegese Kayhan Mokri.

Podio momentaneo anche per l’olandese Michael Pinto, terzo con 5,1 milioni. Ecco, nel dettaglio, il count dei Top Ten:

1. Patrik Jaros – 6.550.000

2. Kayhan Mokri – 5.635.000

3. Michael Pinto – 5.100.000

4. Peterson Machado – 4.120.000

5. Jordan Saccucci – 3.550.000

6. Kalidou Sow – 3.000.000

7. Scott Margereson – 2.965.000

8. Emmanuel Lopez – 2.900.000

9. Tigran Harutyunyan – 2.860.000

10. Ramiro Petrone – 2.650.000

EPT Barcellona 2022, Main Event: segui tutta la diretta su PIW

