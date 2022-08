EPT Barcellona 2022, aggiornamento ore 16:00 – Battute decisive del Day5 con 10 left ed il nostro Giuliano Bendinelli ancora in corsa per un posto al Final Table. Segui la diretta streaming, a carte scoperte, su PokerItaliaWeb.

EPT Barcellona 2022, Main Event: Giuliano Bendinelli punta il Final Table

Buone nuove dal Main Event, da 5.300 euro di buy in e da ben 11.125.900 euro in prize pool (2.994 le entries), dell’European Poker Tour di Barcellona.

Un super Giuliano Bendinelli (Foto Copertina) è, infatti, ancora in corsa per un “posto al sole” quando sono rimasti in gioco appena 10 player. Il ligure si trova al momento in settima posizione, siamo appena entrati nel 29esimo livello con blinds 50.000/100.000 a ante da 100.000, grazie ad uno stack da oltre 4,3 milioni di chips.

Comanda Patrik Jaros, c’è il leader del Day4 Michael Pinto

A far compagnia al nostro campione ci sono Valentin Cristea, Kayhan Mokri, Paul Fischill, Fabiano Kovalski, Jimmy Guerrero, Mateus Endo, il chipleader del Day4 Michael Pinto, Scott Margereson e lo scatenatissimo Patrik Jaros (Foto Sotto), primo con 14,8 milioni di chips.

Vi ricordiamo che al vincitore andranno 1.714.000 euro. Questo, nel dettaglio, il pay out per gli 11 left:

1. €1.714.000

2. €1.027.470

3. €734.470

4. €565.280

5. €434.850

6. €334.480

7. €257.330

8. €198.000

9. €152.310

10-11. €117.140

EPT Barcellona 2022, Main Event: segui tutta la diretta su PIW

Mancano poche eliminazioni alla composizione del Final Table ed in corsa c’è anche l’azzurro Giuliano Bendinelli. Segui la diretta streaming, a carte scoperte, su PokerItaliaWeb. Per farlo ti basterà cliccare su play nel riquadro sotto… buon divertimento con il grande poker.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare un occhio al palinsesto completo dell’EPT Barcellona.