EPT Barcellona – Dario Sammartino ci riprova e lo fa nel €10.300 High Roller, dove al momento è terzo nel chipcount. In gioco ci sono pure Daniele Guidetti, Andrea Ricci ed Enrico Camosci. Out invece Mustapha Kanit e Nicola D’Anselmo.

EPT Barcellona: super Sammartino nel €10.300 High Roller

Italia protagonista nelle ultime battute dell’European Poker Tour (EPT) di Barcellona 2022. Oltre a Giuliano Bendinelli, che si sta comportando alla grande nel Main Event, arrivano ottime nuove anche dall’evento High Roller da 10.300 euro di buy in (529 le entries per un prize pool da quasi 5,2 milioni di euro).

Dario Sammartino è, infatti, tra i top 3 con 415.000 chips quando si sta giocando il 16° livello del Day2. Al momento stanno facendo meglio soltanto l’argentino Damian Salas, secondo con 460.000, e l’israeliano Jacob Amsellem, chipleader con 680.000.

Ecco, nel dettaglio, i Top Ten:

1. Jacob Amsellem – 680.000

2. Damian Salas – 460.000

3. Dario Sammartino – 415.000

4. Ramon Colillas – 412.500

5. Andre Machado – 397.500

6. Ehsan Amiri – 370.000

7. Nacho Barbero – 360.000

8. Martin Stausholm – 320.000

9. Joao Marques da Silva – 295.000

10. Brian Kamphorst – 279.500

In corsa pure Guidetti, Ricci e Camosci. Out Kanit e D’Anselmo

E non c’è solo Sammartino ancora in gioco nell’High Roller da 10.300 euro di buy in. Tra i 125 left ci sono anche Daniele Guidetti con 170.500 chips, Andrea Ricci con 145.000 ed Enrico Camosci con 50.000.

Torneo già finito invece per Mustapha Kanit e Nicola D’Anselmo, entrambi eliminati ad inizio giornata.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare un occhio al palinsesto completo dell’EPT Barcellona.