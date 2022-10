Poker Live UKIPT day1C/D. C’era grande voglia di EPT Londra, tanto che il torneo che gli fa da starter, il £1.100 Main Event UKIPT, sta riscuotendo un grande successo, anche di giocatori azzurri tra cui Gianluca Speranza (in foto) anche se i migliori sono Pasquale Grimaldi e Walter Treccarichi.

Poker Live UKIPT day1C/D: successo di iscritti per il torneo inglese

Ben 703 iscrizioni per il day1C del £1.100 Main Event UKIPT, e altre 227 per il day1D sono un ottimo biglietto da visita per i numeri che potrà fare tra qualche giorno l’EPT Londra, di ritorno nella capitale inglese dopo 8 anni d’assenza. E la voglia di European Poker Tour era tanta da queste parti, lo vediamo anche dai numeri che abbiamo appena citato del circuito di poker live inglese.

Al momento gli iscritti sono 1.498, un numero mai raggiunto nella storia del circuito che aveva un record che resisteva da 9 anni (1.099 entries). In palio ci sono 1.4 milioni di sterline ma per il payout ufficiale dovremmo attendere l’inizio del day2.

Poker Live UKIPT day1C/D: gli italiani

Diversi azzurri al via, 5 dei quali superano il taglio verso il day2 che li vede già a premio. Il migliore dei nostri è Pasquale Grimaldi che imbusta 293.000 chips, ma va benissimo anche Walter Treccarichi con 210.000 gettoni.

Il terzo miglior azzurro è Vincenzo Schiavottiello con 194.000 chips, davanti al giocatore probabilmente più noto tra i cinque, Gianluca Speranza che riesce a chiudere con 142K. A chiudere il chipcount azzurro abbiamo Alberto Speranzoni con 92.000 gettoni.

Per avere un paragone con i primi della classe vi basti pensare che al day1C il migliore è stato Kayhan Mokri, chipleader con 605.000 gettoni, davanti allo scozzese Ludovich Geilich (592.000) e al francese Julien Loire (553.000).

Al day1D (dove nessun italiano ha superato il taglio) è stato il pro ungherese Andras Nemeth a chiudere davanti a tutti con 615K, meglio anche dell’inglese Gabriel Shohet (533k) e del turco Mete Ustuay (432k).

Top Chipcount UKIPT

TOP-10 DAY1-C

1 Kayhan Mokri Norway 605,000 101

2 Ludovich Geilich United Kingdom 592,00 99

3 Julien Loire France 553,000 92

4 Daniel Ghionoiu Canada 549,000 92

5 Conor Beresford United Kingdom 531,000 89

6 Kevin Allen United Kingdom 477,00 80

7 Denas Pranaitis Lithuania 473,000 79

8 Gergo Szabo Hungary 454,000 76

9 Renee Xie United Kingdom 450,000 75

10 Ambrose Ng Canada 440,000 73

TOP-10 DAY1-D

1 Andras Nemeth Hungary 615,000 62

2 Gabriel Shohet United Kingdom 533,000 53

3 Mete Ustuay Turkey 432,000 43

4 Christopher Day United Kingdom 378,000 38

5 Dean Lyall United Kingdom 317,000 32

6 Stephane Nadot France 276,000 28

7 Martin Olali Ireland 260,000 26

8 Colin Wu United Kingdom 258,000 26

9 Euan Mcnicholas United Kingdom 255,000 26

10 Punnat Punsri Thailand 252,000 25

Mistery Bounty: Juan Pardo vince (quasi) tutto

Si è concluso anche il Mistery Bounty vinto dallo spagnolo Juan Pardo. 43 giocatori al via nella giornata di ieri con registrazione ancora aperta (56 in tutti gli iscritti per £543,200 di prizepool).

Il torneo prevedeva che a partire dal livello numero 13 tutti i players left ricevano un token che sarebbe servito a estrarre una busta che conteneva la cifra di una somma di denaro da intascare insieme all’eventuale premio per il piazzamento. Le buste erano così divise (premio e numero di buste):

£50,000 (2)

£25,000 (2)

£10,000 (4)

£7,500 (12)

Juan Pardo non ha solo vinto la prima moneta da £80,280 ma ha intascato altri £160.000 grazie agli 8 misteriosi bounty conquistati, comprese entrambe le buste da 50K, l’ultima delle quali è arrivata dopo aver superato Henrik Hecklen al testa a testa finale.

PAYOUT MISTERY BOUNTY

1st Juan Pardo Spain £80,280

2nd Henrik Hecklen Denmark £52,640

3rd Erik Seidel United States £38,160

4th Bruno Volkmann Brazil £28,950

5th Jamil Wakil Canada £22,370

6th Pedro Garagnani Brazil £17,110

7th Rodrigo Sirichuk Brazil £13,160

8th Pablo Brito Silva Brazil £10,530