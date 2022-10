UKIP Day 2. Vincenzo Schiavottiello e Walter “Cesarino90” Treccarichi sono tra i 28 giocatori che hanno raggiunto il final day del main event del circuito di poker live inglese che fa da apripista al EPT.

UKIP Day 2: la situazione degli azzurri

28 players left al £1.100 Main Event UKIPT, si ritroveranno al final day in lotta per una prima moneta da £232.300. Tra loro ci sono due italiani. Il migliore è Vincenzo Schiavottiello che ha imbustato 2.105.000 chips, buone per il 7° posto nel chipcount generale. Più indietro Walter “Cesarino90” Treccarichi che è corto con 425K (25° nel chipcount) e dovrà spingere per recuperare anche se ormai Cesarino90 non è più un giovane players e ha accumulato l’esperienza necessaria per imprese del genere. La giornata oggi riprenderà alle ore 13 italiane con blinds 20.000/40.000, ante 40.000.

Parlando ancora di azzurri, sono 6 gli italiani eliminati, tutti però con un premio minimo di £1,620 che viene incassato da Alberto Speranzoni, il primo dei nostri a mollare al 186° posto. L’ultimo invece è Nicola D’Anselmo, 52° posto per £3.740, uscito poco dopo Gianluca Speranza che incassa i £3.250 del 69° posto.

186 Alberto Speranzoni £1.620

143 Andrea De Giorgi £2.140

121 Roberto Forestiero £2.140

85 Pasquale Grimaldi £2.830

69 Gianluca Speranza £3.250

52 Nicola D’Anselmo £3.740

UKIP Day 2: Julien Sitbon chipleader. Byron Kaverman vince il £25.000 single Day High Roller

Il chipleader è Julien Sitbon che guarda letteralmente tutti dall’alto dopo aver bullato l’intero day 2, un rendimento che gli ha permesso di imbustare quasi 7 milioni in chips, praticamente il doppio rispetto al 2° del chipcount, Mohamed Aissaoui che ha chiuso con “soli” 3,285,000 gettoni.

TOP-10 UKIPT MAIN EVENT

1 Julien Sitbon 6,940,000

2 Mohamed Aissaoui 3,285,000

3 Jon Kyte 2,930,000

4 Vladas Tamasauskas 2,770,000

5 Jon Clark 2,445,000

6 Conor Beresford 2,265,000

7 Vincenzo Schiavottiello 2,105,000

8 Guy Leathley 1,965,000

9 Olivier Arnault 1,900,000

10 Igor D’Ursel 1,745,00

Single Day High Roller a Kaverman che batte O’Dwyer e il campione del mondo Jorstad

Ieri si è giocato anche il primo £25.000 single Day High Roller che ha richiamato un field da 30 giocatori e il migliore è stato lo statunitense Byron Kaverman che ha così incassato la prima moneta da £273,710 dopo aver superato il turco Orpen Kisacikoglu e il pro irlandese Steve O’Dwyer che ha preceduto di una posizione il campione del mondo Espen Jorstad.

£25.000 SINGLE DAY HIGH ROLLER

1st Byron Kaverman United States £273,710

2nd Orpen Kisacikoglu Turkey £176,470

3rd Steve O’Dwyer Ireland £117,050

4th Espen Jorstad Norway £84,640

5th Ben Heath United Kingdom £68,430