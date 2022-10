EPT Londra Day2. Giornata conclusa con i giocatori a premio. Solo Nicola D’Anselmo ITM tra gli azzurri che perdono 6 protagonisti e rimangono aggrappati a Simone Demasi e Gianluca Speranza, unici a passare al day 3. Intanto al Mystery Bounty attenzione a Mustapha Kanit e a Iacopo Brandi.

EPT Londra Day2: Demari e Speranza passano ancora

Simone Demasi e Gianluca Speranza passano al Day3 del PokerStars European Poker Tour London, il Main Event a £5.300. Sono gli unici azzurri ancora in corsa in questa edizione del ritorno di EPT nella capitale inglese. Lunghissimo day2 che ha visto lo scoppio della bolla. A premio Nicola D’Anselmo che incassa £9.750.

L’EPT Londra 2022 ha richiamato 749 giocatori per un prizepool da 3.632.650 sterline diviso tra 111 giocatori a premio, per un minimo di £8.500 e una prima moneta da sogno da £664,400. Ci credono ancora in 80 giocatori, e al comando c’è Julien Sitbon con 1 milione in chips. Ottimo momento per il francese che qualche giorno fa aveva già chiuso 11° al £1.100 UKIPT Main Event.

Dietro però sono vicini Pedro Garagnani e Ben Heath, col brasiliano che imbusta 930.000 chips mentre per l’inglese ce ne sono 914.000. Si conferma in top-10 Ole Schemion che aveva chiuso al comando il day1B. Passano il taglio verso il day3 altri nomi noti come: Adrian Mateos, Jack Sinclair e Ramon Colillas. Tornando agli azzurri, Speranza passa con 122K, meglio DeMasi con 213K. Tra gli eliminati di giornata, fuori dai premi, ci sono Mustapha Kanit, Giorgio Crisostoma, Eugenio Peralta, Giovanni Petroni, Bartolomeo Tato e Dario Sammartino.

EPT Londra Day2: top 10 chipcount

CHIPCOUNT DAY-2

1 Julien Sitbon 1,000,000

2 Pedro Garagnani 930,000

3 Ben Heath 914,000

4 Carl Probsting 769,000

5 Paul Fontan Castrillon 743,000

6 David Docherty 665,000

7 Ole Schemion 635,000

8 Nils Pudel 602,000

9 Conor Beresford 565,000

10 Ramzi Karam 531,000

Mustapha Kanit e Iacopo Brandi in corsa al Mystery Bounty

In contemporanea si sta giocando anche il £3.000 Mystery Bounty con 378 entries, e 126 sono i players left. In palio c’è anche il secondo Platinum Pass del valore di 30.000 dollari, per il PSPC del prossimo gennaio alle Bahamas.

Tra i giocatori al day2 troviamo un paio di azzurri, Mustapha Kanit che dopo l’eliminazione al Main Event si tuffa in questa prova e chiude con 110.000 gettoni, validi per il 40° posto nel chipcount. Poco dietro Iacopo Brandi con 88K, entrambi comunque lontani dal chipleader Raphael Khalili che ha chiuso con 336.500 gettoni, tenendosi alle spalle Kenny Hallaert con 320K e Yasuhiro Waki con 308K.

CHIPCOUNT – TOP 10 DAY 1

1 Raphael Khalili 336,500

2 Kenny Hallaert 320,000

3 Yasuhiro Waki 308,500

4 John Dwyer 278,500

5 Haomin Xie 244,000

6 Robert Macsim 237,000

7 Jonathan Proudfoot 221,500

8 Paul Tedeschi 208,000

9 Antonio Juste Menchaca 207,500

10 Jason McConnon 204,500