EPT Londra Day3. Niente da fare per gli azzurri che escono di scena al Main Event che continua con 25 players left, tra loro anche Erik Seidel. Spettacolo al Mystery Bounty dove Iacopo Brandi trova la busta da 100K ed è tra i 16 giocatori ancora in corsa per la vittoria finale.

EPT Londra Day3: eliminati gli italiani. Out Speranza e Demasi

In 80 giocatori iniziavano il day3 dell’EPT London 2022, con due italiani ancora in corsa e già a premi: Gianluca Speranza e Simone Demasi. Purtroppo i nostri alfieri non riescono a passare il taglio, nonostante la giornata fosse iniziata alla grande per Demasi che ha eliminato 2 giocatori.

Niente da gare per Gianluca Speranza che con 8-8 incrocia il 9-9 di Lars Kamphues che trova anche un 9 sul board per chiudere il set che elimina l’azzurro in 63° posizione per £11.200.

Si ferma in 50° posizione la corsa di Simone Demasi che non vince il più classico dei coin-flip con A-K contro la coppia di 7 di Ian Hamilton che regge fino alla fine. Per Demasi il 50° posto vale £12.900.

EPT Londra Day3: 25 players left, c’è anche Erik Seidel

In 25 passano al day4 dove si ripartirà con Roman Hrabec chipleader con 1.9 milioni di gettoni. In 2° posizione abbiamo Alexandre Vuilleumier, seguito da Nils Pudel (entrambi intorno a 1.6 milioni).

Tra i big attenzione a Pedro Garagnani che stacca il pass con 1.3 milioni di chips ed ovviamente Erik Seidel che non ha bisogno di presentazioni e che cerca di completare la Triple Crown visto che il veterano nella propria bacheca può vantare tantissimi successi alle WSOP, ma anche al WTP. Manca proprio l’acuto al torneo europeo.

TOP-10 DAY3 MAIN EVENT

1 Roman Hrabec 1,905,000

2 Alexandre Vuilleumier 1,660,000

3 Nils Pudel 1,590,000

4 Jordi Romero 1,480,000

5 David Docherty 1,420,000

6 Nicolas Vayssieres 1,320,000

7 Pedro Garagnani 1,315,000

8 Sergio Coutinho 1,075,000

9 Ian Hamilton 1,060,000

10 Enzo Vito 989,000

£3.000 Platinum Pass Mystery Bounty: Brandi incassa 100K, Musta out

Si è giocato anche il day2 del £3.000 Platinum Pass Mystery Bounty che ha chiuso con 461 entries. In 209 iniziavano il day2, in corsa per un montepremi da 791,076 sterline. A premio andranno in 63 ITM per una moneta minima da £8.300 mentre al campione andranno £154,426, poi ci sono le taglie misteriose per via del format particolare di questo torneo.

E una di queste taglie è finita nelle tasche di Iacopo Brandi, anzi quella più grossa, l’unica da 100.000 sterline. Brandi però non molla nemmeno per la vittoria visto che è tra i 16 players left con 440K e gioca per altre taglie, la prima moneta e anche l’ambito Platinum Pass da 30.000 dollari di valore, per il prossimo PSPC 2023.

Esce prima della bolla invece Mustapha Kanit. Il chipleader dei 16 players left è Robert Macsim con 1.8 milioni, seguito da Andrew Wilson con 1.6 milioni. Insomma, per Brandi ci sarà da pedalare per recuperare.

TOP-10 DAY2 MYSTERY BOUNTY

1 Robert Macsim 1,825,000

2 Andrew Wilson 1,635,000

3 Michael Sklenicka 1,520,000

4 Pavel Plesuv 1,350,000

5 Blaz Zerjav 1,190,000

6 Sebastien Jung 1,090,000

7 Martin Stausholm 1,050,000

8 Bruno Soutavong 845,000

9 Santhosh Suvarna 735,000

10 Paul Tedeschi 465,000