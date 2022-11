EPT Londra 2022 vince Hamilton. Andiamo a vedere come si è concluso il ritorno del European Poker Tour nella capitale inglese, e a vincere in rimonta è il giocatore di casa, Ian Hamilton (foto vittoria by Pokernews). Marcello Marigliano si ferma al 9° posto del High Roller vinto da Miller.

EPT Londra 2022: Ian Hamilton vince il Main Event

Nel fine settimana è andato in archivio il Main Event del ritorno EPT Londra. Nessun italiano al final table che inizia con l’eliminazione di Nils Pudel sfortunato con A-A contro A-K off di Sinclair che trova il colore runner-runner.

Poco dopo tocca al rumeno Danut Chisu con K-J contro Q-Q di Vuilleumier e poi al ceco Roman Hrabec ai piedi del podio con A-10, dominato dal A-J di Sinclair.

Il gradino basso del podio è di Alexandre Vuilleumier eliminato da Hamilton che inizia la sua rimonta, eliminando lo svizzero grazie ad un colpo fortunato. L’inglese infatti chiude una scala con Q-J scoppiando A-Q di Vuilleumier che torna comunque a casa con £296,150.

Heads Up finale tra inglesi con Sinclair avanti con circa il doppio delle chips di Hamilton che però recupera fino alla mano finale. Jack Sinclair si trova ai resti con A-Q ma Hamilton gira A-K e questa volta la mano migliore regge. Per il runner up ci sono £414,650.

Ian Hamilton è il campione del £5.300 Main Event EPT London 2022 e incassa una prima moneta da £664,400.

1 Ian Hamilton United Kingdom £664,400

2 Jack Sinclair United Kingdom £414,650

3 Alexandre Vuilleumier Switzerland £296,150

4 Roman Hrabec Czech Republic £227,800

5 Danut Chisu Romania £175,250

6 Nils Pudel Germany £134,800

High Roller, Marcello Marigliano al 9° posto

Si è concluso anche il £10.300 High Roller dove avevamo in corsa Marcello Marigliano che però è il primo ad uscire al final table in 9° posizione per 41.000 sterline. L’azzurro manda i resti con A-Q ma incrocia gli Assi di Adam Miller che non gli lasciano scampo.

Dopo Marigliano esce un altro big come Davidi Kitai in 8° posizione. Si ferma al 5° posto la corsa del caldissimo Juan Pardo. Ai piedi del podio è sfortunato Alex Keating eliminato con Q-Q contro 5-5 di Daniel Aziz che però uscirà proprio al 3° posto, dietro ad un altro brasiliano, Renan Bruschi che incassa £270,217 dopo un deal con Adam Miller al quale vanno £312,383.

1 Adam Miller United States £312,383*

2 Renan Bruschi Brazil £270,217*

3 Daniel Aziz Brazil £160,050

4 Alex Keating United States £123,100

5 Juan Pardo Spain £94,700

6 Sita Divari Thailand £72,850

7 Mike Watson Canada £59,200

8 Davidi Kitai Belguim £49,350

9 Marcello Marigliano Italy £41,100