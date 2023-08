EPT Barcellona 28 agosto 2023, si inizia a fare sul serio, è partito il Main Event con un day1A che ha subito promosso 16 azzurri verso la seconda giornata di gioco con Andrea Dato migliore dei nostri. Intanto abbiamo 2 italiani ancora in corsa tra i 10 players left al High Roller Estrellas mentre al Main Event Estrellas Paparo non raggiunge il tavolo finale.

EPT Barcellona 28 agosto 2023: Day1A Main Event

L’attesa è finita, il €5.300 Main Event EPT Barcellona è iniziato con un day1A che ha visto 792 iscritti e tra loro molti italiani che cercano di seguire le orme di Giuliano Bendinelli che vinse la picca più prestigiosa lo scorso anno, qui nella capitale catalana, e ci sarà proprio lo stesso Bendinelli dal day1B.

Tornando al day1A, in 260 passano la giornata, con 16 azzurri capitanati da un Andrea Dato in grande spolvero con 214.000 chips. Bene anche Antonio Battaglia (172.000) e Michael Uguccioni (145.500). Il migliore del chipcount è il finlandese Toni Kaukua con 346K, seguito dal giocatore di casa, lo spagnolo Julio Chia Cabrera.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A

1 TONI KAUKUA FINLANDIA 356.000

2 JULIO CABRERA PERU 290.000

3 STANISLAU SHYLKOU BIELORUSSIA 247.000

4 BENJAMIN LEBOR REGNO UNITO 231.000

5 DAVID DOCHERTY REGNO UNITO 221.500

6 DOMINIK PANKA POLONIA 221.500

7 WILLIAM HANI FRANCIA 221.000

8 ANDREA DATO ITALIA 214.000

9 ANTON WIGG SVEZIA 214.000

10 PETR BARTAGOV RUSSIA 211.000

CHIPCOUNT AZZURRO

Andrea Dato 214.000

Antonio Battaglia 172.000

Michael Uguccioni 145.500

Luca Bartolacci 131.000

Antonio Dascenzo 130.000

Agostino Ascone 119.000

Fulvio Ferrero 108.000

Gianluca Roggi 99.500

Gianluca Speranza 89.500

Enrico Camosci 81.000

Massimo Mosele 56.000

Andrea Rocci 52.000

Antonio Buonanno 49.500

Eros Calderone 37.000

Francesco Delfoco 30.500

Matteo Sarais 27.500

EPT Barcellona 28 agosto 2023: Daniele Primeraro in corsa al PLO

Si sta giocando anche l’evento #26, uno dei tanti Side event, il €1.650 PL Omaha che ha visto 371 iscritti e al termine del day1 rimangono in corsa 55 players left, tra cui 5 italiani. In splendida forma Daniele Primerano che è al 2° posto del chipcount con 1.2 milioni in gettoni, quando la media è intorno ai 300K.

Passano bene anche Attilio Donato e Tiziano Di Romualdo, che dopo il back to back al Seniors vuole affrancarsi anche nella variante con le 4 carte dove troviamo anche Stefano Puccilli e Giovanni Agliozzo.

Main Event Estrellas: Paparo non ce la fa

Niente da fare per Domenico Paparo che era l’ultima speranza al torneo da record con più di 7.000 iscritti, il €1.100 Main Event Estrellas Poker Tour, che è arrivato a formare il tavolo finale, purtroppo senza giocatori azzurri. L’ultimo ad arrendersi è proprio Paparo che nella giornata di ieri partiva corto, ma si riesce a destreggiare comunque fino al 14° posto che vale un premio da 36.160 euro. La prima moneta però valeva molto di più (€676,230) e se la giocheranno in 8 players left, col francese Lucien Cohen che stacca tutti con 65 milioni in gettoni.

CHIPCOUNT FINAL TABLE

1 Lucien Cohen France 65,500,000

2 Avihai Smadga Israel 11,000,000

3 Petros Karadimos Greece 42,200,000

4 Ferdinando D’Alessio Belgium 30,100,000

5 Danilo Velasevic Serbia 40,900,000

6 Ankit Ahuja India 32,200,000

Qui puoi rivedere tutta l’azione del day4 di questo torneo:

High Roller Estrellas: Cappiello e Castro ancora in corsa

Al €2.200 High Roller Estrellas Poker Tour sono rimasti 10 giocatori sui 2,214 al via per un Prize pool da €4,250,880 e una prima moneta da €629,990. I giocatori arrivati a questo punto hanno un tasca almeno €45.060 di premio, e tra loro abbiamo ben 2 azzurri in corsa, Candido Cappiello e Raffaele Castro, anche se entrambi dovranno cercare la rimonta. Cappiello con 5.8 milioni riparte dal mezzo del chipcount, la situazione più difficile è quella di Castro che con 1.4 milioni è ultimo. Il chipleader è il britannico Conor Beresford.

Durante il day2 abbiamo perso alcuni italiani eccellenti che però hanno raggiunto la zona premi: Carlo Savinelli (21°, €21.680), Alberto Cigliano (28°, €13.770) e Nicola Grieco (34°, €11.990).

CHIPCOUNT FINAL DAY

Conor Beresford 16,075,000

Antoine Labat 11,075,000

Goran Mandic 8,550,000

Bart Lybaert 8,225,000

Candido Cappiello 5,800,000

Rodrigo Noceda 4,825,000

Thomas Saminadin 4,225,000

Yunsheng Sun 3,500,000

Edilson Marques 3,250,000

Raffaele Castro 1,400,000