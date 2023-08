EPT Barcellona 2023 Day3. Ancora 8 azzurri sognano tra i 79 players left del European Poker Tour in terra catalana che ieri ha mandato in archivio anche il Bounty vinto da Nicola Grieco (in foto). Niente da fare per i nostri al PLO Hi/Lo e al 2nd Chance. Tanti iscritti al Mystery, con un ottimo Luigi D’Alterio.

EPT Barcellona 2023 Day3: 8 italiani passano la giornata

Il day3 del €5.300 Main Event EPT Barcellona va in archivio lasciando in gioco solo 79 players (sui 303 al via), e tra loro italiani. Il migliore dei nostri è Agostino Ascone che imbusta 890.000 gettoni buone per il 25° posto assoluto del chipcount comandato dal canadese Santiago Plante con più di 3 milioni, davanti all’inglese Carl Shaw e a Mathias Duarte che ha da poco vinto il €10,200 Mystery Bounty.

Tornando alla situazione degli italiani, passano anche Alessio Di Cesare (585.000 gettoni), Alessandro Pichierri (520.000), e Gianas Rege (455.000). Più indietro due nomi noti come Gianluca Speranza e Andrea Dato che hanno rispettivamente 295.000 e 215.000, ma hanno anche l’esperienza e le capacità per provare a recuperare. Qui il count azzurro Aris Theodoridis, il più corto dei nostri con 195.000 gettoni.

EPT Barcellona 2023 Day3: Chipcount

Ecco la situazione dei chipcount al via del day4 che potrete seguire in diretta QUI.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY3

1 Santiago Plante Canada 3,025,000 202

2 Carl Shaw United Kingdom 2,200,000 147

3 Mathias Duarte Uruguay 2,115,000 141

4 Ka Kwan Lau Spain 2,110,000 141

5 Ezequiel Waigel Argentina 2,110,000 141

6 Samuel Fournier France 1,780,000 119

7 Pedro Lopes Brazil 1,635,000 109

8 Jose Rodriguez Zurita Mexico 1,570,000 105

9 Ramin Hajiyev Azerbaijan 1,565,000 104

10 Curtis Knight Canada 1,530,000

CHIPCOUNT AZZURRO

25 AGOSTINO ASCONE 890.000

31 LUCA BARTOLACCI 770.000

46 ALESSIO DI CESARE 585.000

51 ALESSANDRO PICHIERRI 520.000

57 GIANAS REGE 455.000

68 GIANLUCA SPERANZA 295.000

71 ANDREA DATO 215.000

76 ARIS THEODORIDIS 195.000

Side Event: D’Alterio in forma al Mystery, Nicola Grieco vince il Bounty

Grande affluenza al €3.300 Mystery Bounty con 1.178 entries per un montepremi di €1.216.260. Al day2 passano 303 giocatori e 21 di loro sono italiani. Ottima prova di Luigi D’Alterio con 368.000, seguito da Paolo Boi e da Tiziano di Romualdo che continua ad essere tra i protagonisti azzurri in Catalogna.

Passano anche Fabio Peluso (159.000), Carlo Savinelli (138.000), Lorenzo Arduini (127.000), Giulio Astarita (121.500), Marcello Miniucchi (121.000), Max Pescatori (119.500), Enrico Camosci (84.000), Zlatin Penev (63.000), Walter Treccarichi (61.000), Bartolomeo Tatò (49.500). Il migliore in assoluto è Jeremie Zouari con 546.000 chips.

CHIPCOUNT AZZURRO MYSTERY

5 Luigi D’Alterio 368.000

22 Paolo Boi 231.000

48 Tiziano Di Romualdo 188.000

76 Fabio Peluso 159.000

104 Carlo Savinelli 138.000

113 Lorenzo Arduini 127.000

120 Giulio Astarita 121.500

121 Marcello Miniucchi 121.000

124 Max Pescatori 119.500

163 Roberto Forestiero 92.500

183 Enrico Camosci 84.000

197 Luigi Serafin 77.000

210 Gianfranco Iaculli 71.000

214 Massimo Mosele 69.000

219 Piero Alioto 66.000

225 Zlatin Penev 63.000

227 Walter Treccarichi 61.000

241 Fabrizio Ortolomo 57.000

244 Alex Ortolani 56.000

252 Ettore Esposito 51.500

257 Bartolomeo Tatò 49.500

In attesa dell’epilogo del Main, l’Italia porta a casa un altra “picchetta” dopo quella di Stefano Puccilli al PLO, e lo fa con Nicola Grieco che si impone al €1.100 Hyper Turbo Bounty su un field da 142 giocatori per una prima moneta da €42.560. Qui al final table portiamo anche Andrea Cortellazzi che si arrende al 4° posto.

FINALE HYPER TURBO BOUNTY

1 Nicola Grieco €42.560

2 Thomas Andre Fjellheim €24.450

3 Risto Antero Ailamo €19.600

4 Andrea Cortellazzi €15.250

5 Kenneth Strandli €10.650

6 Stefan Peukert €11.650

7 Arthur Emig €7.100

8 Eric Moses Simeon Merran €9.250

9 Fabrice Bigot €8.550

Al €1.100 PLO Hi/Lo niente da fare per Sergio Bendo che chiude al 6° posto per €7.400. A premio anche Alessandro Nocerino, 10° per €3.650. La vittoria da €31.010 va all’inglese Oliver Komarnicki.

Chiudiamo con €2.750 Second Chance che riprendeva con 9 italiani in corsa, ma qui la picca e la prima moneta da €361.525 vanno all’israeliano Tom Orpaz. Il migliore degli azzurri è Michele Perego, 35° per €7.350.

FINALE 2ND CHANCE

1 Tom Orpaz Israel €442,440

2 Tsugunari Toma Japan €285,200

3 Biao Ding China €157,200

4 Erik Seidel United States €113,800

5 Justin Saliba United States €100,600

6 Gerard Pique Spain €65,000