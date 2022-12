WPT Seminole Rock ‘N’ Roll Poker Open 2022. Si è concluso il penultimo evento della stagione World Poker Tour, ora manca solo il gran finale di dicembre. Intanto Andrew Wilson ha portato a casa il torneo e la prima moneta da 785K battendo Josh Kay, con Chad Eveslage 3° che sfiora un incredibile doppietta dopo la vittoria di un mese fa al Five Diamond.

Il WPT Seminole Rock ‘N’ Roll Poker Open, penultima tappa della stagione 2022 del World Poker Tour, ha richiamato 1.542 entries che hanno pagato il buy-in da $3.500 generando un ricchissimo prizepool che ha premiato il campione, Andy Wilson, con una prima moneta da $785.800 e il tickets da $10.400 per il WPT World Championship, ultimo torneo dell’anno, epilogo della stagione WPT in gioco dal 12 dicembre.

Si è trattato di uno dei final table (a 6 giocatori come di consueto per WPT) più tosti di sempre nella storia del circuito, col runner up Josh Kay che ha incassato $525.000 e a completare il podio un Chad Eveslage che incassa altri 390K e si conferma uno dei giocatori più hot del WPT dopo la vittoria da più di 1 milione di dollari al WPT Five Diamond di un mese fa!

FINAL TABLE WTP MAIN EVENT

1st Andy Wilson $785,800 + $10,400 WPT World Championship seat

2nd Josh Kay $525,000

3rd Chad Eveslage $390,000

4th Brian Altman $290,000

5th Gediminas Uselis $219,000

6th Robel Andemichael $167,000

WPT Seminole Rock ‘N’ Roll Poker Open 2022: dal 12 dicembre si chiude al Wynn

Ora manca solo. Il gran finale del WPT World Championship si giocherà dal Wynn Casino di Las Vegas e saranno presenti tutti i campioni dei main Tournament dell’anno, oltre a chi vorrà cimentarsi pagando il Buy-in da $10.400 ma giocando per un torneo che garantisce un prizepool di almeno $15 milioni di dollari!

In verità la kermesse inizia già molto prima, dal 1 dicembre con tanti Side event e tornei satellite. Particolarmente interessanti i tornei dedicati ai due grandi ambassadord di WPT, Doyle Brunson e la new entry, Phil Ivey.