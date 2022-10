WPT Five Diamond ad Eveslage. Si è concluso il classico evento del World Poker Tour dal Casino Bellagio di Las Vegas, il WPT Five Diamond che è stato vinto da Chad Eveslage (foto Worldpokertour.com) per un primo premio da $1,042,300.

WPT Five Diamond ad Eveslage: scende il sipario sul torneo del Bellagio

Va in archivio il WPT Five Diamond World Poker Classic con la vittoria di Chad Eveslage che incassa $1,042,300 e si porta al 3° posto della classifica WPT Player of the Year, oltre a vincere l’accesso al WPT World Championship, il grande finale di stagione del World Poker Tour.

L’ultimo ad arrendersi è Steve Buckner che porta a casa $690,000 anche se è proprio Buckner a mantenere il primato nella classifica del WPT Player of the Year. A completare il podio c’è Michael Gathy per $505,000. Solo 5° Albert Calderon che iniziava il tavolo finale da chipleader.

Risultati tavolo finale

1st: Chad Eveslage – $1,042,300*

2nd: Steve Buckner – $690,000

3rd: Michael Gathy – $505,000

4th: Brian Kim – $377,000

5th: Albert Calderon – $283,000

6th: David Kim – $216,000