WSOP Europe 2022 – Adesso è ufficiale: le World Series of Poker Europe si giocherano a Rozvadov, nella splendida struttura del King’s Casino & Resort, dal 26 ottobre al 16 novembre.

WSOP Europe 2022, si parte il 26 ottobre

Finalmente il management delle World Series of Poker ha ufficializzato date, eventi e location, delle prossime WSOP Europe. E’ arrivato nel pomeriggio di ieri, infatti, il comunicato con tutte le informazioni.

Lo start è stato fissato per il 26 Ottobre mentre l’endgame arriverà il 16 Novembre. In tutto saranno 15 i braccialetti messi in palio nella poker room del King’s Casino & Resort di Rozvadov.

Sede collaudatissima quindi per le series, che vivranno il momento clou, il Main Event, a partire dall’11 Novembre.

Ecco, nel dettaglio, tutti i tornei della manifestazione:

Ty Stewart: “WSOPE aperte a tutti i giocatori transcontinentali”

Ovviamente soddisfatto Ty Stewart, Senior Vice President ed Executive Director delle World Series of Poker, che durante la presentazione ha dichiarato:

“Il poker è in grandissima crescita e c’è stata, di recente, una serie di campioni internazionali nei nostri Main Events. Siamo davvero entusiasti di riportare esperienze di poker, come le WSOP Europe, anche ai giocatori transcontinentali“.

Per tutte le news e gli aggiornamenti sulle World Series of Poker Europe 2022 di Rozvadov restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per visitare la pagina ufficiale.