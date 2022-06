WSOP 2022 – Niente da fare per il chipleader del Day1 Lorenzo Negri, purtroppo eliminato in 24esima posizione. L’Evento #43, il $500 Freezeout No Limit Holdem, l’ha vinto David Perry.

WSOP 2022: svanisce il sogno, il $500 Freezeout non è azzurro

E’ andata male al nostro Lorenzo Negri, che aveva chiuso in testa ai 202 left del Day1 nell’Evento #23, il Freezeout No Limit Holdem da 500 euro di buy in (4.786 le entries per un montepremi davvero ottimo da oltre 2 milioni di dollari).

Il player di Parma si è ritrovato out nella fase più “hot” del Day2, con un premio di consolazione da 9.126 dollari, quando erano rimasti in 24 a contendersi il mitico braccialetto delle World Series of Poker. Lorenzo, con 9-9, ha trovato un pienissimo Elvin Espinar, con Q-Q, che lo ha eliminato grazie ad un board praticamente nullo.

Obiettivo mancato anche per gli altri 3 italiani in corsa nel secondo giorno del torneo. Fabrizio Petroni ($3.040), Nelio Gatta ($1.744) ed il buon Marco ‘MagicBox’ Bognanni ($1.744), sono rispettivamente usciti, infatti, in 72esima, 165esima e 185esima posizione.

L’Evento #43 lo vince David Perry, runner up Chris Moorman

Alla fine i 241.729 dollari del bottino ed il gioiello delle WSOP 2022 di Las Vegas se li è portati a casa lo scatenato David Perry.

L’americano ha avuto la meglio in heads up sul fuoriclasse britannico Chris Moorman, che si è comunque messo in tasca un premio da quasi 150.000 dollari. Podio anche per Daniel Eichhorn ($111.341) mentre si è piazzato settimo il “killer” del nostro Negri, Elvin Espinar ($37.148).

Questi i Top Ten del torneo:

1 David Perry – $241.729

2 Chris Moorman – $149.405

3 Daniel Eichhorn – $111.341

4 Josh Prager – $83.623

5 Sebastien Guidez – $63.302

6 Phong Than Nguyen – $48.299

7 Elvin Espinar – $37.148

8 Henry Reyes – $28.802

9 Daniel Marcus – $22.512

10 Robert Pettit – $17.741

WSOP 2022, successi anche per Daniel Zack e Aleksejs Ponakovs

Ed intanto sono stati assegnati anche i braccialetti messi in palio negli Eventi #40 e #42.

Nel Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship da 10.000 dollari (137 entries per 1.277.525 dollari di montepremi) è arrivato il secondo acuto, a queste World Series of Poker 2022, di uno straripante Daniel Zack. Il già dominatore dell’Evento #15, l’Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship da 10.000 dollari, si è ripetuto battendo stavolta in heads up David Funkhouser ed incassando così altri 324.174 dollari.

L’High Roller No Limit Hold’em da ben 100.000 dollari di buy in (62 entries per quasi 6 milioni di dollari in prize pool) è invece andato ad Aleksejs Ponakovs. Il professionista lettone si è imposto, per 1.897.363 dollari, sul dieci volte braccialettato Phil Ivey, runner up per 1.172.659 dollari.

Per gli aggiornamenti su tutti gli Eventi restate sintonizzati con la nostra home.