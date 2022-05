WSOP 2022 – Mancano pochissimi giorni ai tanto attesi campionati del mondo di poker sportivo. Lo start è fissato per martedì 31 maggio.

WSOP 2022, si parte il 31 Maggio

E’ tutto pronto, o quasi, per le World Series of Poker 2022. L’appuntamento, assolutamente da non mancare, è per Martedì 31 Maggio, giorno dei primi 2 eventi: il $500 No Limit Hold’em Casino Employees ed il $100.000 High Roller Bounty NLH.

La location non sarà più quella del Rio All Suite Hotel & Casino ma tutte le WSOP 2022 si giocheranno stavolta tra il mitico Bally’s, dove stanno per finire i lavori per riportare quanto più possibile in vita il leggendario e glorioso Horseshoe, ed il Paris Casino, entrambi collocati nel cuore della Strip di Las Vegas.

In tutto saranno 88 gli eventi live, il Main si giocherà dal 3 Luglio

Come sempre saranno davvero tanti gli eventi da disputare, in tutto 88 con l’aggiunta di un Freeroll ad invito. Inoltre verranno anche giocati diversi eventi online che porteranno all’assegnazione di altri 14 braccialetti per un totale, in questa 53esima edizione delle World Series of Poker, di ben 103.

Ma il torneo più atteso sarà come sempre il Main Event, che aprirà i battenti Domenica 3 Luglio per concludersi, Sabato 16 Luglio, con la proclamazione del nuovo campione del mondo di poker.

WSOP 2022: le news dall’organizzazione

Intanto il management delle WSOP ha appena annunciato che, per il COVID-19, si seguiranno tutte le linee guida locali, statali e CDC, che saranno in vigore durante la manifestazione. E’ stato anche ufficializzato che non ci sarà alcun obbligo di vaccinazione per partecipare ai tornei.

Il consiglio per tutti i giocatori è comunque quello di iscriversi, e pagare i bui in degli eventi, attraverso la procedura online, appunto per evitare code e quindi assembramenti.

WSOP 2022: il programma completo degli eventi

Questi, nel dettaglio, tutti i tornei (Numero Evento – Mese e Giorno – Durata – Buy in – Tipologia) delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas:

1 – May 31 (2 Days) – $500 – Casino Employees NL Hold’em

2 – May 31 (3 Days) – $100,000 – High Roller Bounty NL Hold’em

3 – June 1 (3 Days) – $2.500 – Freezeout NL Hold’em

4 – June 1 (3 Days) – $1,500 – Dealers Choice 6 Handed

5 – June 2 (6 Days) – $500 – The Housewarming NL Hold’em ($5M GTD)

6 – June 2 (3 Days) – $25.000 – Heads-Up NL Hold’em Championship

7 – June 3 (3 Days) – $1,500 – Omaha Hi-Lo 8 or Better

8 – June 4 (3 Days) – $25,000 – High Roller NL Hold’em 8 Handed

9 – June 4 (3 Days) – $1,500 – Seven Card Stud

10 – June 5 (3 Days) – $10,000 – Dealers Choice 6 Handed Championship

11 – June 6 (2 Days) – $600 – NL Hold’em Deepstack

12 – June 6 (3 Days) – $50,000 – High Roller NL Hold’em 8 Handed

13 – June 6 (3 Days) – $1,500 – Limit Hold’em

14 – June 7 (3 Days) – $1,500 – 6 Handed NL Hold’em

15 – June 7 (4 Days) – $10,000 – Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship

16 – June 8 (4 Days) – $3,000 – NL Hold’em 6 Handed

17 – June 8 (3 Days) – $2,500 – Mixed Triple Draw Lowball Limit

18 – June 9 (3 Days) – $1,000 – Freezeout NL Hold’em

19 – June 9 (4 Days) – $25,000 – High Roller Pot Limit Omaha 8 Handed

20 – June 9 (3 Days) – $1,500 – Limit 2-7 Lowball Triple Draw

21 – June 10 (5 Days) – $1,500 – Monster Stack NL Hold’em

22 – June 10 (3 Days) – $10,000 – Seven Card Stud Championship

23 – June 11 (3 Days) – $3,000 – 6-Handed Limit Hold’em

24 – June 12 (2 Days) – $1,000 – Flip & Go NL Hold’em by GG Poker

25 – June 12 (2 Days) – $800 – NL Hold’em Deepstack

26 – June 12 (3 Days) – $10,000 – Limit Hold’em Championship

27 – June 13 (3 Days) – $1,500 – Shootout NL Hold’em

28 – June 13 (3 Days) – $50,000 – High Roller Pot Limit Omaha

29 – June 13 (3 Days) – $1,500 – NL 2/7 Lowball Draw

30 – June 14 (3 Days) – $1,000 – Pot Limit Omaha 8 Handed

31 – June 14 (3 Days) – $10,000 – Limit 2/7 Lowball Triple Draw Championship

32 – June 15 (3 Days) – $1,500 – H.O.R.S.E.

33 – June 15 (2 Days) – $3,000 – 6 Handed NL Hold’em

34 – June 16 (3 Days) – $1,500 – Freezeout NL Hold’em

35 – June 16 (3 Days) – $2,500 – Mixed Big Bet Event

36 – June 16 (3 Days) – $1,500 – Seven Card Stud Hi Lo 8 or Better

37 – June 17 (5 Days) – $1,500 – Millionaire Maker NL Hold’em

38 – June 17 (3 Days) – $10,000 – NL 2/7 Lowball Draw Championship

39 – June 18 (4 Days) – $3,000 – 6 Handed Pot Limit Omaha

40 – June 18 (3 Days) – $10,000 – 7 Card Stud Hi Lo 8 or Better Championship

41 – June 19 (1 Days) – $1,000 – Super Turbo Bounty NL Hold’em Freezout

42 – June 19 (3 Days) – $100,000 – High Roller NL Hold’em

43 – June 20 (2 Days) – $500 – Freezeout NL Hold’em

44 – June 20 (4 Days) – $10,000 – H.O.R.S.E. Championship

45 – June 21 (3 Days) – $1,500 – Pot Limit Omaha 8 Handed

46 – June 21 (4 Days) – $5,000 – 6 Handed NL Hold’em

47 – June 22 (5 Days) – $1,000 – SENIORS NL Hold’em Championship

48 – June 22 (3 Days) – $1,500 – 8 Game Mix 6 Handed

49 – June 23 (3 Days) – $2,000 – NL Hold’em

50 – June 23 (3 Days) – $250,000 – Super High Roller NL Hold’em

51 – June 24 (4 Days) – $400 – Colossus NL Hold’em

52 – June 24 (3 Days) – $2,500 – 9 Game Mix 6 Handed

53 – June 25 (2 Days) – $5,000 – Mixed NL Hold’em/PL Omaha 8 Handed

54 – June 26 (3 Days) – $500 – Salute to Warriors NL Hold’em

55 – June 26 (3 Days) – $1,000 – Tag Team NL Hold’em

56 – June 26 (5 Days) – $50,000 – Poker Players Championship 6 Handed

57 – June 27 (4 Days) – $600 – Deepstack Championship NL Hold’em

58 – June 27 (3 Days) – $1,500 – PL Omaha Hi/Lo 8 or Better 8 Handed

59 – June 28 (4 Days) – $1,000 – SUPER SENIORS NL Hold’em

60 – June 28 (3 Days) – $10,000 – Short Deck NL Hold’em

61 – June 29 (4 Days) – $1,000 – Ladies NL Hold’em Championship

62 – June 29 (1 Days) – $1,500 – Super Turbo Bounty NL Hold’em Freezout

63 – June 29 (4 Days) – $10,000 – PL Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship

64 – June 30 (2 Days) – $600 – PL Omaha Deepstack 8 Handed

65 – June 30 (3 Days) – $3,000 – Freezeout NL Hold’em

66 – July 1 (3 Days) – $1,000 – Mini Main Event NL Hold’em Freezout

67 – July 1 (2 Days) – $10,000 – Super Turbo Bounty NL Hold’em Freezout

68 – July 2 (5 Days) – $1,000 – Million Dollar Bounty NL Hold’em

69 – July 2 (4 Days) – $10,000 – PL Omaha 8 Handed Championship

70 – July 3 (14 Days) – $10,000 – MAIN EVENT NL Hold’em Championship

71 – July 7 (5 Days) – $1,111 – One More for One Drop NL Hold’em

72 – July 7 (3 Days) – $1,500 – Mixed PLO Hi Lo/Omaha Hi Lo/’Big O’

73 – July 8 (3 Days) – $1,500 – Razz

74 – July 9 (3 Days) – $1,500 – BOUNTY PL Omaha 8 Handed

75 – July 10 (5 Days) – $777 – Lucky 7’s NL Hold’em 7 Handed

76 – July 10 (2 Days) – $1,979 – Poker Hall of Fame Bounty NL Hold’em Freezout

77 – July 11 (3 Days) – $1,500 – Mixed NL Hold’em/PL Omaha 8 Handed

78 – July 11 (3 Days) – $2,500 – NL Hold’em

79 – July 12 (3 Days) – $10,000 – Razz Championship

80 – July 13 (2 Days) – $600 – Mixed NL Hold’em/PL Omaha Deepstack 8 Handed

81 – July 13 (3 Days) – $5,000 – Freezeout NL Hold’em 8-Handed

82 – July 14 (2 Days) – $800 – 8 Handed NL Hold’em Deepstack

83 – July 14 (3 Days) – $50,000 – HIGH ROLLER NL Hold’em

84 – July 14 (3 Days) – $3,000 – H.O.R.S.E.

85 – July 15 (3 Days) – $1,500 – The Closer NL Hold’em

86 – July 15 (3 Days) – $10,000 – 6 Handed NL Hold’em Championship

87 – July 16 (2 Days) – $5,000 – 8 Handed NL Hold’em

88 – July 17 – (1 Days) – $1,000 – Super Turbo NL Hold’em

—- July 18 (3 Days) – Freeroll – Tournament of Champions