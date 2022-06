WSOP 2022 Live: Pescatori e Treccarichi al Day2 dell’Eight Game Mix, Gerace passa nel SENIORS

WSOP 2022 Live – Aggiornamento sugli italiani in gioco. Bene Max Pescatori, volato al Day2 del $1.500 Eight Game Mix 6-Handed insieme a Walter Treccarichi. Promosso anche Agazio Gerace, impegnato nel Day1 del $1.000 SENIORS. Sono finiti invece out i 3 azzurri in corsa nel Day2 del $5.000 6-Handed.

WSOP 2022 Live: Pescatori e Treccarichi tra i 200 left dell’Evento #48

Partiamo dalle buone notizie e, nel dettaglio, dalle positive prove di Max Pescatori e Walter Treccarichi nell’Evento #48, l’Eight Game Mix 6-Handed da 1.500 dollari di buy in (695 le entries per oltre 920.000 dollari in prize pool).

Entrambi sono riusciti, infatti, a passare il taglio del Day1. Il più bravo è stato il ‘Pirata Italiano‘ che ha chiuso 81esimo nel count, con 90.100 chips, mentre ‘Cesarino’ si è piazzato, almeno per il momento, in 171esima posizione con 34.800.

I Top Ten:

1. Michael Dobbs – 293.100

2. Jay Kerbel – 269.000

3. Hieu Luu – 251.500

4. Randy Ohel – 237.000

5. Jason Stockfish – 235.500

6. Dustin Dirksen – 227.000

7. Robert McLaughlin – 222.200

8. Alex Outhred – 221.600

9. Tyler Willse – 216.800

10. Scott Bohlman – 208.900

WSOP 2022 Live : Gerace promosso nel Day1 del SENIORS Championship

Missione compiuta anche per Agazio Gerace. Il player calabrese di nascita, ma lombardo d’adozione, ha centrato l’obiettivo nel SENIORS No Limit Hold’em Championship da 1.000 dollari di buy in (5.121 entries per un montepremi totale da 4.557.690 dollari).

Agazio ha terminato il Day1 in 472esima posizione, con 607 left, grazie ad uno stack da 53.000 chips.

I Top Ten dell’Evento #47:

1. James Kennedy – 452.000

2. Seongsu Kong – 365.000

3. Allyn Shulman – 361.500

4. Orlando Barrera – 358.500

5. Michel Bouskila – 353.500

6. Kevin Song – 350.000

7. Terence Anton – 343.500

8. Louis Russo – 339.000

9. Dennis Spretz – 333.000

10. Daniel Gerard – 310.000

Sammartino e Tantillo in the money nel $5.000 6-Handed

Niente da fare, invece, per i 3 azzurri che si erano guadagnati il pass per il Day2 nell’Evento #46, il 6-Handed No Limit Hold’em da 5.000 dollari di buy in (850 le entries per un prize pool da quasi 4 milioni di dollari).

Dario Sammartino si è ritrovato out in 71esima posizione con un premio da 10.874 dollari. In the money è andato anche Fausto Tantillo, 81esimo per poco più di 10.000 dollari, mentre si è fermato prima dello scoppio della Gianluca Speranza.

Alla fine sono “sopravvissuti” in 46, con in testa al gruppo l’argentino Ezequiel Waigel.

Ecco i Top Ten del Day2:

1. Ezequiel Waigel – 3.440.000

2. Anthony Spinella – 2.575.000

3. Stephen Song – 2.485.000

4. Johan Martinet – 2.150.000

5. Justin Bond – 2.145.000

6. Paraskevas Tsokaridis – 1.970.000

7. Anthony Hu – 1.745.000

8. Felipe Ketzer – 1.540.000

9. Jonathan Pastore – 1.340.000

10. Jinho Hong – 1.315.000

Per conoscere tutti i risultati delle World Series of Poker di Las Vegas e soprattutto quelli dei player italiani restate sintonizzati con PIW. Clicca qui invece per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.