WSOP 2022 Live: Sammartino, Speranza e Tantillo al Day2 del $5.000 6-Handed

WSOP 2022 Live – Buone nuove da Las Vegas! Gli azzurri Dario Sammartino, Gianluca Speranza e Fausto Tantillo sono riusciti a passare il taglio del Day1 nell’Evento #46, il 6-Handed No Limit Hold’em da 5.000 dollari di buy in.

Ultimo aggiornamento da Las Vegas con gli azzurri impegnati nell’Evento #46, il 6-Handed No Limit Hold’em da 5.000 dollari di buy in (850 le entries per un prize pool da quasi 4 milioni di dollari).

Al termine dei 10 livelli di gioco del Day1 sono 3 quelli che hanno strappato il pass per il secondo giorno. Ottima la prova del solito immenso Dario Sammartino, ancora una volta il migliore dei nostri grazie ad uno stack da 179.500 chips che lo colloca all’87esimo posto nel count con un totale di 277 player ancora in corsa per il mitico braccialetto delle World Seried of Poker.

E’ andato bene anche Gianluca Speranza, 102esimo in classifica con 168.500, mentre un po’ più staccato troviamo il palermitano Fausto Tantillo, al momento 126esimo con 147.000 chips.

Niente da fare purtroppo per Mustapha Kanit e Davide Suriano, entrambi finiti out nella fase più calda del Day1.

In testa c’è Christopher Brewer

Il migliore è stato invece Christopher Brewer che ha chiuso con più di 480.000 chips. L’americano, che in queste WSOP 2022 di Las Vegas ha già portato a casa 5 in the money per un totale da circa 450.000 dollari, si è messo dietro l’austriaco Oliver Bosch, secondo con 480.000, ed il vietnamita Christian Pham, terzo con 455.000.

Ecco, nel dettaglio, i Top Ten del Day1:

1. Chris Brewer – 480.500

2. Oliver Bosch – 480.000

3. Christian Pham – 455.000

4. Fikret Kovac – 432.000

5. Aaron Van Blarcum – 428.500

6. Ian O’Hara – 419.000

7. Taylor Paur – 395.000

8. Hui Kuo – 392.000

9. Tobias Duthweiler – 387.000

10. Rui Bouquet – 370.500

