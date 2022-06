WSOP 2022 Live – Field stellare nel Super High Roller, da 250.000 dollari di buy in, che ha registrato il passaggio al Day2 di 30 player su 52 entries totali. Promosso il nostro Dario Sammartino che ha chiuso terzo, dietro Phil Ivey e Adrian Mateos.

WSOP 2022 Live: Super Dario nel Day1 del Super High Roller

Alle World Series of Poker di Las Vegas è partito anche il tanto atteso Evento #50, lo straordinario Super High Roller No Limit Hold’em da 250.000 dollari di buy in. In tutto sono state 52 le entries, almento per il momento (le iscrizioni rimarranno aperte fino allo start del Day2), con 30 giocatori unici che sono riusciti ad arrivare a fine giornata.

E’ andato alla grandissima Dario Sammartino! Il campione napoletano ha, infatti, chiuso terzo nel count grazie ad uno stack da oltre 4,8 milioni di chips.

Hanno fatto meglio soltanto il mitico Phil Ivey, secondo con 6.830.000, e Adrian Mateos, chipleader con 9.745.000. Dietro gli altri… a cominciare da Nick Petrangelo, quarto con 4.500.000, e Alex Foxen, sesto con 4.250.000.

Restano in gioco anche Bonomo, Peters, Koon e Danielino Negreanu

Ma sono davvero tanti i VIP del poker live che hanno centrato il pass per il Day2.

Tra questi troviamo anche Seth Davies (2.905.000), Christoph Vogelsang (2.495.000), Justin Bonomo (2.385.000), Sam Soverel (1.645.000), Andrew Lichtenberger (1.295.000), Andrew Robl (1.100.000), David Peters (1.070.000), Mikita Badziakouski (1.055.000), Jason Koon (930.000) ed il ‘Kid Poker’ Daniel Negreanu (655.000).

I Top Ten del Day1:

1. Adrian Mateos – 9.745.000

2. Phil Ivey – 6.830.000

3. Dario Sammartino – 4.835.000

4. Nick Petrangelo – 4.500.000

5. Daniel Zack – 4.445.000

6. Alex Foxen – 4.250.000

7. Martin Kabrhel – 3.935.000

8. Koray Aldemir – 3.805.000

9. Chris Hunichen – 3.750.000

10. Aleksejs Ponakovs – 3.370.000

Per conoscere tutti i risultati delle WSOP 2022, e soprattutto quelli dei player italiani, restate sintonizzati con la nostra home.