WSOP 2022, Las Vegas – Si è fermato proprio sul più bello il nostro Biagio Morciano, impegnato nel Final Day del Seniors Championship (Evento #47). L’azzurro ha chiuso quarto dietro gli americani Charles Mitchell, Ben Sarnoff ed Eric Smidinger, vincitore del mitico braccialetto.

WSOP 2022 Live: Morciano sfiora il podio nel Seniors Championship

“Grazie a tutti, è stato un viaggio bellissimo! Peccato…“, con queste parole è stato lo stesso Biagio Morciano ad informare tutti noi della sua uscita, ad un passo dal podio, nel Final Day dell’Evento #47, il SENIORS No Limit Hold’em Championship da 1.000 dollari di buy in (7.188 le entries per un prize pool da oltre 6,3 milioni di dollari).

Biagio si è purtroppo trovato davanti un inarrestabile Eric Smidinger, che lo ha eliminato, durante il 39esimo livello di gioco (Bui 600.000/1.200.000 – Ante 1.200.000), con questa mano: Morciano decide di spingere mettendo i suoi resti, circa 10,5 milioni di chips, da cutoff con A-J e Smidinger chiama da bottone, con 8-8. Fold dei bui ed un board nullo, con 10-4-3-K-K, sancisce l’out dell’azzurro che si porta comunque a casa un premio da 244.664 dollari.

Il braccialetto lo vince Eric Smidinger

Lo stesso Smidinger ha poi “abbattuto” anche gli altri rivali e si è così aggiudicato il titolo di campione del mondo, il mitico braccialetto delle World Series of Poker ed i quasi 700.000 dollari del bottino.

L’ultimo ad arrendersi è stato Ben Sarnoff, runner up per 429.420 dollari, mentre è finito fuori una volta salito sul podio Charles Mitchell, terzo per 323.057 dollari.

Ecco, nel dettaglio, l’ordine d’arrivo dei 5 player in corsa nel Final Day:

1. Eric Smidinger – $694.909

2. Ben Sarnoff – $429.420

3. Charles Mitchell – $323.057

4. Biagio Morciano – $244.664

5. Kathy Liebert – $186.541

