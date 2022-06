WSOP 2022, Las Vegas – C’è anche l’azzurro Roberto Musu tra i 60 player che si sono guadagnati il pass per il Day3 nel $600 Deepstack Championship. Intanto si è appena chiuso, con 13 “superstiti” e la leadership di Yuri Dzivielevski, il Day3 del $50.000 Poker Players Championship 6-Handed.

WSOP 2022 Live: Musu passa al Day3 del $600 Deepstack Championship

Partiamo dalle buone nuove che arrivano dalle World Series of Poker 2022 di Las Vegas e, nel dettaglio, dall’ottimo prova dell’azzuro Roberto Musu nel Day2 dell’Evento #57, il Deepstack Championship No Limit Hold’em da 600 dollari di buy in e da oltre 2,5 milioni di dollari in prize pool (4.913 le entries totali).

Roberto ha infatti passato il taglio, con uno stack da 1.325.000 chips, ed è adesso al 44esimo posto del count con 60 player left.

Sono invece finiti fuori dai giochi, ma comunque in zona premi, gli altri 4 azzurri in corsa nel Day2: Mario Lopez ($1.902), Fabrizio Petroni ($1.539), Alessio Fratti ($1.404) e Giovanni Petroni ($1.404).

Questi i Top Ten del chipcount:

1. John Ypma – 6.660.000

2. John Ciccarelli – 6.635.000

3. Mike Vanier – 6.085.000

4. Jonathan Hyatt – 5.200.000

5. Yota Mitsui – 4.755.000

6. Nick Marchington – 4.415.000

7. Patrick Truong – 4.330.000

8. Hyojung Urm – 4.170.000

9. Abdullah Alshanti – 4.135.000

10. Jon Van Fleet – 4.100.000

Dzivielevski guida i 13 left del $50.000 Poker Players Championship 6-Handed

Ed intanto in uno dei tornei più seguiti, il Poker Players Championship 6-Handed da 50.000 dollari (112 entries per un montepremi da 5.362.000 dollari), si è appena chiuso il Day3.

Al termine dei 6 livelli in programma sono rimasti in corsa, per il mitico braccialetto ed i quasi 1,5 milioni di dollari del bottino, soltanto 13 player. In testa c’è il 2 volte vincitore di un evento WSOP Yuri Martins Dzivielevski.

Il brasiliano si è preso la vetta, grazie ad una prova che gli ha permesso di accumulare più di 5,6 milioni di chips. Alle sue spalle si è fatto strada l’ex star degli high stakes online Dan ‘Jungleman12’ Cates con 4.995.000.

Seguono nell’ordine Johannes Becker con 3.990.000, Taylor Paur con 3.290.000 ed il Campione del Mondo del 2021 Koray Aldemir, quinto con 3.205.000.

Ecco tutti i 13 left:

1. Yuri Dzivielevski – 5.645.000

2. Dan Cates – 4.995.000

3. Johannes Becker – 3.990.000

4. Taylor Paur – 3.290.000

5. Koray Aldemir – 3.205.000

6. Naoya Kihara – 2.830.000

7. Matthew Ashton – 2.250.000

8. Daniel Weinman – 1.805.000

9. Lou Garza – 1.660.000

10. Benny Glaser – 1.210.000

11. Matthew Gonzales – 985.000

12. Philip Sternheimer – 940.000

13. John Racener – 370.000

Per tutte le news restate sempre sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.