WSOP Main Event 2022, si parte il 3 Luglio. Chi sarà il nuovo Campione del Mondo?

WSOP Main Event 2022 – Mancano oramai pochissimi giorni allo start del torneo più atteso dell’anno, il No Limit Hold’em World Championship delle World Series of Poker di Las Vegas.

WSOP Main Event 2022, il “go” da Domenica 3 Luglio

Ci sono ancora tanti tornei da giocare alle World Series of Poker 2022 di Las Vegas ma l’attenzione degli appasionati è già indirizzata all’attesissimo Main Event, da 10.000 dollari di buy in, che aprirà i battenti Domenica 3 Luglio.

L’obiettivo per tutti è quello di vincere il mitico braccialetto ed entrare così nella storia del poker sportivo diventando il nuovo Campione del Mondo.

Chi sarà il successore di Koray Aldemir?

L’anno scorso tutti gli onori andarono a Koray Aldemir che si aggiudicò, oltre al titolo di Campione ed al goiello delle WSOP, gli 8 milioni di dollari del bottino.

Il tedesco si impose in heads up sull’americano George Holmes, secondo per 4,3 milioni di dollari, mentre si fermò proprio sul più bello il britannico Jack Oliver, terzo classificato per 3 milioni di dollari.

WSOP Main Event 2022, saranno diversi gli azzurri in gioco

La speranza è che stavolta sia finalmente gloria per l’Italia. Dopo aver sfiorato l’impresa nel 2019, con un superbo Dario Sammartino che chiuse secondo dietro Hossein Ensan, sarebbe cosa “buona e giusta”, soprattutto per dare un ulteriore conferma, forse quella definitiva, ad un movimento in continua crescita.

Le possibilità ci sono tutte, visto che in corsa avremo i più forti player a partire dallo stesso campionissimo napoletano.

WSOP 2022: il programma degli eventi ancora da giocare

Intanto è appena startato l’Evento #60, lo Short Deck No Limit Hold’em da 10.000 dollari. Ecco, nel dettaglio, i tornei ancora da disputare in queste World Series of Poker di Las Vegas:

61 – June 29 (4 Days) – $1,000 – Ladies NL Hold’em Championship

62 – June 29 (1 Days) – $1,500 – Super Turbo Bounty NL Hold’em Freezout

63 – June 29 (4 Days) – $10,000 – PL Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship

64 – June 30 (2 Days) – $600 – PL Omaha Deepstack 8 Handed

65 – June 30 (3 Days) – $3,000 – Freezeout NL Hold’em

66 – July 1 (3 Days) – $1,000 – Mini Main Event NL Hold’em Freezout

67 – July 1 (2 Days) – $10,000 – Super Turbo Bounty NL Hold’em Freezout

68 – July 2 (5 Days) – $1,000 – Million Dollar Bounty NL Hold’em

69 – July 2 (4 Days) – $10,000 – PL Omaha 8 Handed Championship

70 – July 3 (14 Days) – $10,000 – MAIN EVENT NL Hold’em Championship

71 – July 7 (5 Days) – $1,111 – One More for One Drop NL Hold’em

72 – July 7 (3 Days) – $1,500 – Mixed PLO Hi Lo/Omaha Hi Lo/’Big O’

73 – July 8 (3 Days) – $1,500 – Razz

74 – July 9 (3 Days) – $1,500 – BOUNTY PL Omaha 8 Handed

75 – July 10 (5 Days) – $777 – Lucky 7’s NL Hold’em 7 Handed

76 – July 10 (2 Days) – $1,979 – Poker Hall of Fame Bounty NL Hold’em Freezout

77 – July 11 (3 Days) – $1,500 – Mixed NL Hold’em/PL Omaha 8 Handed

78 – July 11 (3 Days) – $2,500 – NL Hold’em

79 – July 12 (3 Days) – $10,000 – Razz Championship

80 – July 13 (2 Days) – $600 – Mixed NL Hold’em/PL Omaha Deepstack 8 Handed

81 – July 13 (3 Days) – $5,000 – Freezeout NL Hold’em 8-Handed

82 – July 14 (2 Days) – $800 – 8 Handed NL Hold’em Deepstack

83 – July 14 (3 Days) – $50,000 – HIGH ROLLER NL Hold’em

84 – July 14 (3 Days) – $3,000 – H.O.R.S.E.

85 – July 15 (3 Days) – $1,500 – The Closer NL Hold’em

86 – July 15 (3 Days) – $10,000 – 6 Handed NL Hold’em Championship

87 – July 16 (2 Days) – $5,000 – 8 Handed NL Hold’em

88 – July 17 – (1 Days) – $1,000 – Super Turbo NL Hold’em

—- July 18 (3 Days) – Freeroll – Tournament of Champions

Per gli aggiornamenti restate sempre sintonizzati con la nostra home.