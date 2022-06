WSOP 2022, Las Vegas – Niente da fare per Roberto Musu nel $600 Deepstack Championship, l’azzurro si è purtroppo ritrovato fuori dai giochi in 26esima posizione. Intanto un super Dan Cates prova a fare il bis nel $50.000 Poker Players Championship.

WSOP 2022 Live: Musu out, in 7 al Final Day del $600 Deepstack Championship

Sogno infranto per il nostro Roberto Musu, eliminato in 26esima posizione, con un premio da 11.404 dollari, nell’Evento #57 delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas: il Deepstack Championship No Limit Hold’em da 600 dollari di buy in e da oltre 2,5 milioni di dollari in prize pool (4.913 le entries totali).

Continua invece la corsa dello scatenato Alex Jim. Lo statunitense di Brooklyn si è preso la vetta del torneo, grazie ad uno stack da più di 36 milioni di chips, quando sono rimasti in gioco appena 7 player.

Ecco, nel dettaglio, il count dei “superstiti”:

1. Alex Jim – 36.300.000

2. Jon Van Fleet – 32.800.000

3. Tsuf Saltsberg – 27.200.000

4. Abdullah Alshanti – 19.800.000

5. Frank Reichel – 13.000.000

6. Daniel Marcus – 10.600.000

7. Tamas Lendvai – 7.800.000

Super Cates nel Day4 del $50.000 Poker Players Championship 6-Handed

E sono rimasti in pochissimi, in tutto 5, a contendersi anche il Poker Players Championship 6-Handed da 50.000 dollari i buy in (112 le entries per un montepremi da 5.362.000 dollari).

In testa, almeno per il momento, troviamo il vincitore dello scorso anno Dan ‘Jungleman12’ Cates (Foto Copertina), che ha chiuso il Day4 con 9.075.000 chips. Seguono, nell’ordine, Benny Glaser, Yuri Dzivielevski, Johannes Becker e Naoya Kihara, ultimo con 3.265.000.

Questo il seat redraw completo di chipcount:

1. Naoya Kihara – 3.265.000 (11 BB)

2. Benny Glaser – 8.260.000 (28 BB)

3. Johannes Becker – 5.470.000 (18 BB)

4. Yuri Dzivielevski – 7.535.000 (25 BB)

5. Dan Cates – 9.075.000 (30 BB)

Per tutte le news restate sempre sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.